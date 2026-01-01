Retraites de 1 100, 1 500 ou 2 500 euros : voici les hausses qui vous attendent en 2026

La prochaine revalorisation des retraites prévue au 1er janvier 2026 attire l’attention en raison d’une augmentation particulièrement faible. Selon les paramètres annoncés, la hausse des pensions de base atteindra seulement 0,9 %, bien en dessous des taux observés lors des années précédentes. Cette évolution concerne toutes les pensions dépendant du régime général (Carsat, MSA…), tandis que les retraites complémentaires agirc-arrco resteront gelées, sans réévaluation. Dès lors, le pouvoir d’achat des retraités évolue différemment selon que leur pension provient exclusivement du régime de base ou qu’elle inclut une part complémentaire.

Contexte et évolution de la revalorisation des retraites

Lors des deux dernières années, la revalorisation des pensions de base a présenté une dynamique nettement supérieure. En 2023, la hausse a atteint 5,3 %, suivie par 2,2 % en 2024. Ces taux importants compensaient partiellement une inflation soutenue et permettaient de soutenir le revenu des retraités. En revanche, pour 2026, il est à noter que le contexte économique impose un infléchissement marqué.

D’après le ministère chargé des comptes publics, « la revalorisation des retraites sera alignée sur la prévision d’inflation », soit 0,9 %. Ce choix marque une rupture avec les efforts déployés jusqu’ici, alors même que l’indice des prix à la consommation reste volatil. Parallèlement, l’absence de hausse pour les retraites complémentaires agirc-arrco génère un effet de gel qui pèse sur le montant global perçu par de nombreux ménages retraités.

En parallèle, les conditions économiques générales s’accompagnent d’autres mesures sociales importantes. À ce titre, il faut rappeler que le SMIC va être relevé dès le 1er janvier 2026, modifiant directement les montants bruts et nets ainsi que certains dispositifs liés au calcul de la rémunération.

Quels montants pour les principales tranches de retraite en 2026 ?

L’analyse du nouveau taux de revalorisation permet de mesurer concrètement son impact. Le calcul révèle que l’augmentation mensuelle sur la pension nette demeure très modeste, quel que soit le niveau des revenus concernés. Ce phénomène touche aussi bien les petites que les plus grandes pensions.

Pour un retraité percevant une pension nette de 1 100 euros, la revalorisation se traduit par une augmentation d’à peine 7 euros. Cette progression tient compte du taux appliqué sur le montant brut, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux habituels.

À noter également que l’administration fiscale procède chaque année à une revalorisation des plafonds de revenus concernant l’exonération de CSG, une mesure surveillée de près par de nombreux retraités.

Il est à noter que ce gain limité ne couvre pas nécessairement l’ensemble de la hausse des dépenses courantes liées à l’inflation. De nombreux représentants d’associations de retraités considèrent que cette augmentation pourrait accélérer l’érosion du pouvoir d’achat des retraités les plus modestes.

Les bénéficiaires d’une pension nette de 1 500 euros bénéficieront d’une hausse d’environ 9 euros mensuels. Une pension de 2 000 euros passera, quant à elle, à peine au-dessus de 10 euros supplémentaires chaque mois. Pour une pension nette de 2 500 euros, l’augmentation plafonne à 12 euros par mois. On constate donc une dissymétrie entre la progression théorique affichée par la revalorisation des retraites et la perception réelle par les allocataires, d’autant plus que la part complémentaire reste inchangée.

Conséquences du gel des retraites complémentaires agirc-arrco

Le dispositif des régimes complémentaires représente une part significative dans le calcul du montant de la pension totale reçue par des millions de retraités. Traditionnellement, les pensions complémentaires sont soumises à une revalorisation annuelle, quoique non systématiquement indexée sur l’inflation. En 2026, la décision du maintien d’un gel renforce le phénomène d’augmentation limitée déjà observé sur la partie de base.

Les gestionnaires expliquent ce gel par la nécessité d’équilibrer les budgets et d’assurer la viabilité future des caisses. La conjoncture, marquée par une pression sur les dépenses publiques, contraint les organismes à limiter tout effort de hausse. La conséquence directe réside dans une stagnation du montant global reçu par les retraités affiliés, parfois sans hausse réelle retrouvée dans le relevé bancaire.

Pour les retraités dont le total des revenus approche le seuil du minimum vieillesse, la revalorisation reste faible. Leur pension globale croît très légèrement alors que la complémentaire demeure stable. Même lorsque l’on tient compte d’éventuelles allocations sociales, l’effet cumulé de ces décisions tend à accentuer la précarité financière. Certains syndicats qualifient la situation d’ »impasse budgétaire », dénonçant le décrochage ressenti par une frange vulnérable de la population âgée. Il devient fréquent de voir des retraités s’inquiéter ouvertement quant à la capacité de leurs ressources à suivre l’évolution de l’inflation.

Tableau comparatif des hausses prévues pour plusieurs niveaux de pension

L’écart entre les différentes situations individuelles se remarque facilement grâce à une comparaison synthétique des effets directs attendus de la revalorisation.

Pension nette de 1 100 euros : +7 euros/mois

: +7 euros/mois Pension nette de 1 500 euros : +9 euros/mois

: +9 euros/mois Pension nette de 2 000 euros : +10 euros/mois

: +10 euros/mois Pension nette de 2 500 euros : +12 euros/mois

Selon les chiffres du ministère, il existe peu de différences relatives entre les hausses attribuées aux diverses tranches, mais le sentiment de stagnation prévaut chez beaucoup d’allocataires. Certains économistes rapportent également que, depuis 2022, le rythme de rattrapage n’a jamais compensé totalement l’accélération de l’inflation alimentaire et énergétique.

Pouvoir d’achat des retraités : quelles perspectives après 2026 ?

La décision de limiter la revalorisation des retraites à 0,9 % conduit à prolonger une période de montée des tensions sur le pouvoir d’achat des retraités. Si, par le passé, l’État pouvait ponctuellement adopter des mesures correctives lors de pics inflationnistes, seul un changement de politique monétaire pourrait aujourd’hui renverser la tendance. La revalorisation, jugée insuffisante par plusieurs organisations syndicales, risque donc de générer un effet d’insatisfaction durable.

Face à ce constat, certains experts formulent l’hypothèse que de nouvelles revendications verront le jour, appelant à une meilleure prise en considération du niveau réel de l’inflation lors des arbitrages gouvernementaux. Des pistes visant à réformer le mode de calcul des indexations, voire à assouplir certaines règles encadrant le gel des pensions complémentaires, circulent déjà dans plusieurs rapports d’étude publiés récemment.