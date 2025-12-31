Agirc-Arrco : voici le nouveau plafond de revenus à ne pas dépasser pour être éxonéré de CSG en 2026

À compter de 2026, les prélèvements sociaux sur les pensions de retraite connaîtront une évolution importante, avec une actualisation des seuils de CSG directement conditionnée par le revenu fiscal de référence (RFR) indiqué sur l’avis d’imposition 2025. Cette révision concerne tout particulièrement les affiliés au régime complémentaire agirc-arrco. Quatre niveaux d’imposition seront mis en œuvre : exonération, taux réduit, taux médian et taux normal. Ces changements reposent sur des plafonds de revenus revalorisés afin de suivre l’inflation, impactant ainsi un grand nombre de retraités.

Définition et rôle des seuils de CSG sur les retraites

Les seuils de CSG constituent la base de calcul pour déterminer le montant prélevé au titre de la contribution sociale généralisée sur les pensions de retraite. Ce mécanisme prend en compte le revenu fiscal de référence du foyer tel qu’il figure sur l’avis d’imposition annuel. Selon ces seuils, le retraité peut bénéficier soit d’une exonération totale, soit d’un taux réduit ou médian, soit d’un taux plein de CSG.

L’objectif principal de cette indexation est d’assurer une équité contributive entre les différents profils de retraités. L’évolution régulière des seuils permet de prendre en compte l’augmentation du coût de la vie et d’éviter que certains foyers modestes basculent dans une tranche supérieure uniquement en raison d’une simple revalorisation de leur pension.

Quatre niveaux de taux de CSG pour les retraites en 2026

Le dispositif prévoit quatre taux différenciés de CSG selon le niveau du revenu fiscal de référence. Chacun correspond à une situation de prélèvement social distincte, influant directement sur le montant net perçu chaque mois par les retraités.

Cette distinction vise à ajuster plus précisément la pression fiscale et à protéger les pensionnés disposant des ressources les plus faibles, tout en maintenant une recette nécessaire à la solidarité nationale.

Quels sont les différents taux applicables ?

Pour l’année 2026, les taux de CSG applicables aux retraités seront les suivants :

Exonération totale (0 %) : réservée aux personnes dont les ressources restent sous le seuil minimum fixé.

: réservée aux personnes dont les restent sous le seuil minimum fixé. Taux réduit de 3,8 % : appliqué lorsque le RFR dépasse légèrement le seuil d’exonération.

: appliqué lorsque le dépasse légèrement le seuil d’exonération. Taux médian de 6,6 % : concerne les retraités dont le RFR se situe à un niveau intermédiaire.

: concerne les retraités dont le se situe à un niveau intermédiaire. Taux normal de 8,3 % : s’adresse aux pensionnés dont le RFR excède largement les plafonds définis.

La détermination précise du taux dépend du niveau exact du revenu fiscal de référence constaté sur l’avis d’imposition 2025. Il est à noter que l’augmentation des seuils limite désormais l’accès au taux médian et au taux normal pour plusieurs milliers de ménages. Comme l’a précisé le communiqué officiel : « Les nouveaux seuils ont été établis pour accompagner la montée de l’inflation sans pénaliser les revenus modestes ».

Comment évoluent les plafonds de revenus en 2024 ?

En 2024, l’administration fiscale procède à une revalorisation des plafonds de revenus servant de base au calcul des prélèvements sociaux sur les retraites. Par exemple, pour bénéficier de l’exonération de CSG, une personne seule doit disposer d’un RFR inférieur à 13 048 €, tandis qu’un couple y a droit si son RFR demeure sous 20 014 €.

Ces nouveaux montants représentent une progression notable par rapport aux barèmes antérieurs et traduisent la volonté publique de préserver le pouvoir d’achat des retraités. Selon la direction générale des finances publiques, « le relèvement des plafonds de revenus accompagne mécaniquement la croissance de l’indice général des prix », assurant ainsi une certaine neutralité fiscale pour les foyers concernés.

Dates d’application et modalités de mise en œuvre des nouveaux seuils

L’entrée en vigueur de la réforme des seuils de CSG ne sera pas simultanée pour tous les régimes. Pour la retraite de base, l’application débutera en février 2026. En ce qui concerne spécifiquement le régime agirc-arrco, il est prévu que les nouvelles dispositions prennent effet à partir de mars 2026.

Cette différence de calendrier impose une vigilance particulière aux retraités, chaque régime adaptant ses propres échéances. Toute modification du statut de prélèvement interviendra automatiquement après transmission du RFR par l’administration fiscale.

Quel impact pour les pensions complémentaires agirc-arrco ?

La modification des seuils de CSG aura un effet direct sur le montant versé mensuellement par l’agirc-arrco, en fonction du taux applicable après analyse de l’avis d’imposition 2025. Les bénéficiaires devront surveiller toute variation sur leur bulletin de pension dès mars 2026.

Selon les projections officielles, environ 280 000 foyers supplémentaires pourraient profiter d’une exonération ou d’un taux réduit grâce à ces ajustements. Une attention accrue reste donc nécessaire lors de la réception de la notification officielle précisant le nouveau taux applicable.

Un simulateur en ligne pour anticiper les effets

Face à la complexité de ces évolutions, un simulateur en ligne est mis à disposition des retraités. Cet outil permet d’anticiper l’impact de la nouvelle grille de CSG en tenant compte du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition. Il suffit d’indiquer sa situation familiale et le RFR concerné pour obtenir une estimation personnalisée du taux applicable en 2026.

Ce service favorise la transparence et facilite la compréhension des conséquences de l’augmentation des seuils ou des variations de revenus sur la retraite complémentaire. Plusieurs organismes recommandent déjà l’utilisation régulière de cet outil lors de la préparation de la déclaration annuelle.