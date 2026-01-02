Soldes d’hiver 2026 : voici les dates officielles selon votre département

Àprès le passage à la nouvelle année, le calendrier des soldes demeure un repère central pour l’organisation commerciale en France. Les soldes d’hiver 2026 s’inscrivent dans ce cadre réglementé, avec des dates officielles des soldes déterminées par l’arrêté du 27 mai 2019 pris en application de l’article L. 310-3 du code de commerce. Si la majorité des départements métropolitains suit un calendrier harmonisé, certaines exceptions subsistent au niveau local et ultramarin. Il est à noter que chaque territoire bénéficie ainsi d’une période adaptée à ses spécificités économiques ou culturelles.

Le cadre réglementaire des soldes d’hiver 2026

L’article L. 310-3 du code de commerce fixe le fonctionnement et la durée légale des périodes de soldes, tant d’hiver que d’été. Selon cet article, « les dates et durées des soldes sont arrêtées par le ministre chargé de l’économie, après consultation des organisations professionnelles concernées ». Cette procédure garantit une certaine uniformité nationale tout en permettant des aménagements locaux justifiés par des situations particulières.

Suite à la publication de l’arrêté du 27 mai 2019, il est devenu fréquent de voir plusieurs territoires bénéficier de dérogations relatives aux dates officielles des soldes. Ces adaptations répondent à des contraintes climatiques, à des rythmes touristiques spécifiques ou à des considérations logistiques propres aux zones insulaires ou frontalières. Le respect du calendrier des soldes organise ainsi la concurrence et favorise la clarté pour le consommateur.

Le calendrier national des soldes d’hiver 2026 en France métropolitaine

La plupart des départements de France métropolitaine applique pour les soldes d’hiver 2026 la même période : du mercredi 7 janvier à 8h au mardi 3 février 2026 inclus. Cette durée légale de quatre semaines concerne aussi bien les commerces physiques que les ventes en ligne, ces dernières suivant le calendrier national pour garantir l’équité entre tous les canaux de distribution.

Il est à noter que la Corse, qui bénéficiait d’exceptions antérieures, rejoint cette année le calendrier national. Ainsi, toutes les enseignes corses organisent les soldes d’hiver 2026 du 7 janvier au 3 février, sans adaptation locale supplémentaire.

Début des soldes : mercredi 7 janvier à 8h

mercredi 7 janvier à 8h Fin des soldes : mardi 3 février à minuit

mardi 3 février à minuit Durée légale : quatre semaines consécutives

quatre semaines consécutives Application : commerces physiques et ventes en ligne

Les départements et territoires concernés par des dérogations de dates

Certaines régions ou collectivités profitent, sur décision préfectorale ou ministérielle, d’un calendrier des soldes anticipé ou reporté. Cette distinction vise notamment à répondre à des contextes particuliers, comme les afflux saisonniers de touristes ou des réalités structurelles propres aux économies ultramarines.

En 2026, plusieurs territoires appliquent des périodes distinctes parmi lesquels saint-pierre-et-miquelon, la réunion, saint-barthélemy, saint-martin ainsi que certains départements de la région Grand Est et les Antilles françaises.

Quels sont les départements français où les dates diffèrent ?

Dans la région Grand Est, les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges débuteront les soldes plus tôt que la date nationale fixée. Dès le 2 janvier, les commerçants appliqueront le dispositif jusqu’au 29 janvier 2026. La Guadeloupe s’aligne également sur ce calendrier avancé avec des soldes du 3 au 30 janvier 2026, tandis que la Martinique conserve des modalités spécifiques, souvent décalées vers septembre et mai selon son rythme commercial.

Il est important de préciser que cette variabilité permet de s’adapter aux pics de fréquentation et à la saisonnalité propre à chaque département ou collectivité. Selon le ministère de l’Économie, « ces aménagements renforcent l’efficacité économique des opérations commerciales, tout en maintenant la cohérence nationale ».

Quelles sont les dates particulières pour l’outre-mer et les collectivités d’outre-mer ?

Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie, d’après l’arrêté précité, d’une fenêtre spécifique : du 21 janvier au 17 février 2026. Cette période prend en compte les conditions climatiques rigoureuses de l’archipel, qui influencent la fréquentation des commerces. De son côté, la Réunion applique un calendrier totalement indépendant, généralement autour de février ou mars. Pour 2026, les dates exactes de saint-barthélemy et saint-martin seront communiquées ultérieurement par arrêté préfectoral distinct, illustrant leur autonomie en matière de gestion commerciale.

Au cours des années précédentes, ces territoires ont démontré que l’ajustement sur mesure des vacances scolaires et de la haute saison touristique justifie pleinement l’existence de niches calendaires propres. Ce dispositif répond également à l’objectif d’alignement des intérêts des commerçants locaux avec les flux de consommation.

Les spécificités territoriales des soldes d’hiver 2026 à retenir

Le cas de saint-pierre-et-miquelon se distingue par sa période hivernale particulièrement marquée, imposant une adaptation du rythme des promotions. Sur place, organiser les soldes du 21 janvier au 17 février facilite l’accès de la clientèle malgré les conditions météorologiques difficiles. « C’est une période traditionnellement attendue par les ménages, car elle correspond à la reprise de l’activité économico-sociale post-fête », a commenté un responsable local lors d’une précédente édition.

Pour la réunion, les périodes choisies visent à coïncider avec la saison la plus propice aux achats importants, évitant la conjonction avec l’été austral et la rentrée scolaire locale. Saint-barthélemy et saint-martin, en revanche, adaptent chaque année leur calendrier des soldes en fonction de l’affluence touristique et des arrivages saisonniers.