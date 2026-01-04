Le prix du stère de bois destiné au chauffage demeure une interrogation récurrente à l’approche de la saison hivernale. Pour l’année 2026, les variations sur le tarif du bois en bûches de 50 cm reflètent différents paramètres régionaux, logistiques et économiques. Cette analyse présente les tendances tarifaires pour un achat en janvier 2026, tout en précisant comment la longueur des bûches, l’essence du bois ou la quantité commandée influencent la fixation du prix final.

Quel est le prix moyen constaté pour un stère de bois en 50 cm en janvier 2026 ?

Marchand Prix Frais de livraison Description Évolution du prix Castorama 199 € pour 1,5 stère (soit 132 euros le stère) Non communiqué – Livré en palette

– Taux d’humidité moyen :

0.23%

– Pouvoir calorifique :

3.5MJ/kg

– Essences de bois :

Chêne, Charme et Hêtre ⏸️ Bois Buche Molinario à partir de 2 stères : 115 € / stère

à partir de 3 à 4 stères : 105 € / stère

à partir de 5 à 9 stères : 95€ / stère

à partir de 10 stères : 93 € / stère Le prix varie en fonction de la destination – Bois sec : taux d’humidité inférieur à 23%

– Livraison à partir de 3 stères

– Essences de bois : chêne, charme et hêtre

– Calibre : Mélange de diamètres 8 cm ~ 25 cm ⏸️ Brico Dépôt 189€ (pour 1,2 m3) Non communiqué – Livré en palette (19,90€ par palette)

– Bois sec : taux d’humidité à 23%

– Essences de bois :

Chêne, Frêne, Bouleau, Hêtre, Peuplier ⏸️ Leroy Merlin 189€ pour 1,5 stère (soit 126 euros le stère) Non communiqué – Bois sec : taux d’humidité à 23%

– Essences de bois :

Chêne, Frêne, Bouleau, Hêtre, Peuplier

– Composition : 90% essences de bois dur + 10% d’essences de bois divers ⏸️ Montfort Elagage 425€ pour 5 stères (soit 85 euros le stère) Non communiqué (livraison en vrac uniquement) – Essences de bois :

Chêne, Charme, Hêtre ⏸️ Blanc Bois Service 77€ le stère Non communiqué (livraison minimale de 3 stères) – Bois sec : taux d’humidité < 18%

– Essences de bois :

Chêne, Charme, Hêtre, Frêne ⏸️ Les bois du Poitou 114€ pour 1,5 stère (soit 76 euros le stère) Non communiqué (livraison minimale de 4,5 stères) – Humidité : > 23% – produit à sécher avant emploi – 1 mois minimum

– Essences de bois :

mélange feuillus durs (chêne, charme…) ⏸️ Tableau comparatif des prix (constaté le 3 janvier) d’un stère de bois en 50 cm en fonction des différentes enseignes.

Facteurs déterminant le prix du stère de bois en 50 cm

Le calcul du prix du stère de bois repose sur plusieurs éléments majeurs qui influencent les tarifs affichés par les professionnels comme les particuliers. Parmi eux, la longueur des bûches, la qualité et l’essence du bois, la demande saisonnière ainsi que la zone géographique jouent un rôle notable dans la formation des prix.

Selon les distributeurs spécialisés, il est devenu fréquent d’observer des écarts liés tant à la nature du bois qu’aux frais inhérents à la livraison de bois. Une approche comparative détaillée permet d’estimer plus précisément le budget à prévoir, en tenant compte des besoins énergétiques spécifiques et du type de logement concerné.

En parallèle de ces facteurs, il faut également prendre en compte les changements réglementaires et fiscaux susceptibles d’impacter le budget des ménages, notamment l’introduction d’une nouvelle taxe prévue à partir de début 2026 qui concernera certains véhicules et pourra indirectement peser sur les coûts logistiques du transport de bois.

Influence de la longueur des bûches et de l’essence de bois

La longueur des bûches constitue un critère décisif dans la fixation du prix du stère de bois. Les bûches mesurant 50 cm sont généralement privilégiées par les utilisateurs équipés de poêles ou cheminées adaptés. Sur ce segment précis, le coût peut varier selon la localisation mais aussi selon le choix entre bois dur (chêne, hêtre, châtaignier) et essences plus tendres.

L’essence retenue influence directement le pouvoir calorifique et la longévité des flambées. Par exemple, « le chêne offre une combustion lente et régulière », précise une source spécialisée, tandis que le hêtre se distingue par « une chaleur maintenue sur la durée ». Les bois feuillus durs présentent souvent des prix supérieurs, justifiés par leurs performances et leur densité.

Outre les aspects techniques, il est important de surveiller la hausse générale des coûts de l’énergie. Récemment, certains secteurs ont connu une augmentation du prix à la pompe qui peut impacter le coût final du bois livré, comme l’illustre la récente hausse carburant déjà annoncée pour 2026 susceptible de provoquer une flambée des prix liée au transport.

Impact du taux d’humidité : bois sec ou mi-sec

Il convient de distinguer entre le bois sec et le bois mi-sec lors de l’achat. Le bois sec, c’est-à-dire séché pendant deux ans ou plus avec un taux d’humidité inférieur à 20 %, affiche un tarif supérieur à celui du bois mi-sec car il garantit une meilleure efficacité de chauffe.

En janvier 2026, on considère qu’un stère de bois sec en 50 cm se négocie entre 100 et 140 euros ttc selon la région et l’essence, contre 80 à 110 euros ttc pour du bois mi-sec vendu au même format. Cette différence s’explique par le coût de stockage supplémentaire et la valeur énergétique accrue du bois bien séché.

Tarifs selon la quantité commandée et options de livraison

Les commandes groupées ou les achats en volume bénéficient de conditions tarifaires plus avantageuses. La majorité des fournisseurs indique un prix dégressif au fur et à mesure que le nombre de stères augmente, ce qui favorise la constitution de stocks pour toute la saison froide.

Qu’il s’agisse d’une commande destinée à une famille ou à un collectif, la pratique consistant à mutualiser la livraison de bois devient fréquente pour réduire le coût unitaire du stère.

Détails sur les paliers tarifaires en fonction des quantités

Un particulier souhaitant obtenir six à huit stères de bois en 50 cm pourra bénéficier d’une réduction de 5 à 10 % sur le prix ttc par rapport à une acquisition isolée. Selon les observations de terrain, la commande supérieure à dix stères occasionne parfois des conditions spéciales, incluant la gratuité de la livraison dans un périmètre défini.

Les fournisseurs mentionnent que « la régularité des achats crée une relation privilégiée », accentuant les remises pour fidéliser la clientèle. Il est conseillé, selon plusieurs experts, de programmer sa commande de bois de chauffage avant les périodes de forte demande afin d’éviter la hausse des tarifs.

Livraison de bois : frais annexes à prévoir

Le prix annoncé intègre-t-il systématiquement la livraison de bois ? Cette question revient fréquemment parmi les consommateurs. En réalité, près de la moitié des offres recensées mentionnent un surcoût variable selon la distance parcourue par le transporteur et la facilité d’accès au domicile.

Pour un rayon de moins de 20 kilomètres, la livraison est souvent incluse dans le prix ttc du stère de bois. Au-delà, des frais estimés entre 8 et 15 euros par stère peuvent être appliqués. Enfin, la livraison express ou ponctuelle après rupture de stock voit son tarif augmenter par rapport à une planification standard.