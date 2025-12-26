Péage : Cette nouvelle arnaque est redoutable, des milliers d’automobilistes déjà victimes « ils ont vidé mon compte en banque »

Depuis quelques semaines, une nouvelle vague d’arnaques par hameçonnage cible les utilisateurs du service de télépéage Ulys. Les fraudeurs exploitent la notoriété des sociétés comme Vinci Autoroutes pour envoyer des sms frauduleux et des e-mails frauduleux imitant parfaitement l’identité visuelle officielle. L’objectif principal est de subtiliser vos coordonnées bancaires sous prétexte d’un problème de paiement minime. Selon les experts, il est justifié de rester particulièrement vigilant face à ce type de tentative d’escroquerie sophistiquée.

Mécanismes de l’arnaque au faux rappel de paiement

L’escroquerie se matérialise le plus souvent par un sms frauduleux ou un e-mail frauduleux prétendant provenir d’Ulys ou de Vinci Autoroutes. Le message signale un problème de paiement pour une somme modique, généralement autour de 6,80 euros. Ce montant anodin vise à rassurer la victime et à réduire sa méfiance. Les escrocs cherchent ainsi à obtenir rapidement une réaction, invoquant la menace d’une suspension de badge ou de nouveaux frais si le paiement n’est pas régularisé dans les plus brefs délais. Pour illustrer la diversité des techniques utilisées par les fraudeurs, on note aussi la multiplication récente des arnaques sur Gmail qui reprennent ces principes d’usurpation d’identité et d’exploitation des fonctionnalités avancées des messageries électroniques.

Leur méthode repose sur l’usurpation d’identité : logos, couleurs et formulations sont copiés pour donner une impression d’authenticité. Il devient alors difficile de déceler la fraude sans une attention particulière, d’autant que les messages utilisent parfois des adresses proches de celles des services officiels.

Utilisation de fausses adresses électroniques ressemblant aux adresses officielles

ressemblant aux adresses officielles Numéros d’expéditeur commençant par 06 ou 07 , jamais utilisés par Ulys pour ses notifications

, jamais utilisés par Ulys pour ses notifications Prétendu rappel de paiement ou incident de facturation présenté comme urgent

Phishing : le piège des faux sites internet liés aux sms frauduleux

Dans la majorité des cas, le message redirige vers un faux site internet reproduisant fidèlement la page d’identification Ulys. Cette plateforme frauduleuse peut présenter un espace client personnalisé, ce qui contribue à renforcer l’apparence de légitimité. Selon plusieurs témoignages, la page demande de saisir son identifiant, puis directement les données bancaires afin de régler le prétendu impayé.

Une fois ces informations renseignées, elles sont aussitôt transmises aux escrocs, permettant le détournement immédiat ou différé des fonds. Il est devenu fréquent de voir des victimes constater trop tard des prélèvements suspects, preuve de l’efficacité de ces techniques d’hameçonnage basées sur la création de faux sites web. Ce constat rejoint celui dressé pour certains autres services numériques comme Gmail, où une nouvelle vague d’escroqueries informatiques exploite aussi la confiance des usagers dans la sécurité de leur boîte mail.

Apparence visuelle identique à celle de l’espace client officiel

Adresses web trompeuses avec de subtiles différences orthographiques

avec de subtiles différences orthographiques Absence d’alerte de sécurité par le navigateur lors de la saisie des informations

Signes distinctifs entre messages officiels et tentatives de phishing

Savoir reconnaître une tentative de phishing repose sur l’analyse de certains indices. D’abord, tout sms émis depuis un numéro commençant par 06 ou 07 doit alerter, Ulys utilisant uniquement des numéros spécifiques pour ses communications. De même, les courriels authentiques proviennent exclusivement d’adresses se terminant par ulys.com, vinci-autoroutes.com ou d’autres variantes officielles clairement listées par la société.

Un autre signal d’alerte concerne la pression exercée pour obtenir un paiement rapide ou la demande inhabituelle de fournir des données bancaires via un lien intégré. En cas de doute, il convient de contacter directement le service client par les canaux habituels afin de vérifier la nature du message reçu.

Vérification minutieuse de l’adresse de l’expéditeur

Doute accru si le montant réclamé est faible

Incitations répétées à agir immédiatement (cliquer, payer sans délai)

Comment éviter de tomber dans le piège du phishing ?

Il est recommandé de ne jamais cliquer sur les liens contenus dans un sms frauduleux ou un e-mail frauduleux. Aucun professionnel sérieux ne demandera vos coordonnées bancaires de cette manière. Toute anomalie relative à un paiement doit être vérifiée auprès du service concerné, en utilisant les moyens de contact habituels et non ceux indiqués dans le message suspect.

La moindre différence dans l’adresse du site internet ou dans la formulation du message doit conduire à une vigilance accrue. Prendre le temps de contrôler chaque détail permet dans la plupart des cas de déjouer l’arnaque avant qu’elle ne porte préjudice.

Quels gestes adopter en cas de doute sur un message reçu ?

Si vous recevez un sms frauduleux ou un e-mail frauduleux évoquant un blocage ou un rappel de paiement urgent, il est conseillé de procéder immédiatement à un signalement. La société Ulys recommande de transférer tout message suspect à l’adresse dédiée ([email protected]) ou via les plateformes officielles telles que Pharos, ou le numéro court 33 700 pour les SMS.

Le signalement rapide contribue à limiter la propagation de l’escroquerie. Par ailleurs, toute manipulation de données bancaires sur un site suspect doit inciter à contacter sa banque pour faire opposition si besoin et surveiller activement l’activité récente du compte.

Signalement via Pharos ou numéro court dédié au phishing

ou numéro court dédié au phishing Contact immédiat avec sa banque en cas de soupçon de fraude

Surveillance renforcée des opérations bancaires après réception d’un message suspect

L’impact croissant des escroqueries liées au télépéage

On constate une augmentation significative des fraudes par hameçonnage visant les clients du télépéage. Les cybercriminels perfectionnent leurs méthodes, s’appuyant sur l’usurpation d’identité et le recours à des faux sites internet. Plusieurs victimes relatent avoir été sollicitées simultanément par différents canaux, accentuant la pression psychologique et la confusion.

Selon les spécialistes, la majorité de ces attaques reposent sur la collecte discrète de données bancaires via des interfaces falsifiées. Rester attentif à tout problème de paiement annoncé soudainement constitue aujourd’hui la première barrière contre la perte financière liée à ce type d’escroquerie.

Rôle de la sensibilisation et conseils pratiques pour limiter les risques

Les campagnes de prévention menées par Ulys et Vinci Autoroutes visent à informer les usagers sur les dangers de l’hameçonnage et à diffuser les bons réflexes. Recevoir un sms frauduleux ou un e-mail frauduleux ne mène pas nécessairement à une perte d’argent, à condition d’adopter une attitude prudente et de conserver tous les éléments suspects pour un éventuel signalement.

Des mesures simples permettent de réduire les conséquences potentielles d’une telle escroquerie : activer les alertes bancaires, installer un antivirus efficace et se tenir informé des nouvelles formes de phishing. Enfin, contacter systématiquement son établissement bancaire en cas d’incident reste la meilleure solution pour protéger ses finances.