Pension de réversion : partage au prorata et règles 2026

L’essentiel à retenir : la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et les ex-époux au prorata de la durée de chaque mariage. Ce calcul de date à date garantit une équité stricte, excluant le Pacs et le concubinage. En 2026, le plafond de ressources est fixé à 25 001,60 € pour une personne seule.

La pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et les ex-époux au prorata de la durée de chaque mariage, conformément à l’article L353-3 du Code de la sécurité sociale. Ce calcul rigoureux, effectué de date à date, garantit une distribution proportionnelle des droits acquis durant chaque union contractée par le défunt.

Le maintien de votre niveau de vie dépend directement de la compréhension de ces mécanismes de partage et de l’impact des plafonds de ressources 2026. Cet article détaille les règles de calcul par régime et les démarches administratives nécessaires pour sécuriser vos versements.

Partage de la pension de réversion au prorata : principes et cadre légal

La pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et les ex-époux au prorata de la durée de chaque mariage. Ce calcul, encadré par l’article L353-3, exclut strictement le Pacs et le concubinage.

Cette règle de répartition s’appuie sur des textes législatifs précis qui définissent les bénéficiaires éligibles selon leur statut marital.

Application de l’article L353-3 du code de la sécurité sociale

Le partage proportionnel s’applique dès lors que l’assuré décédé a contracté plusieurs unions. Ce droit découle directement de la participation à la vie commune sous le régime matrimonial.

La législation française reconnaît exclusivement le mariage civil pour l’ouverture de ces droits. Le concubinage et le Pacs ne permettent aucune prestation de réversion pour le partenaire survivant.

La loi instaure une protection rigoureuse des anciens époux. Le mécanisme garantit leur participation à la constitution des droits retraite acquis durant les années de mariage passées avec le défunt.

Évolution des droits des ex-conjoints depuis juillet 2004

Le 1er juillet 2004 marque un tournant législatif majeur. Auparavant, le divorce pouvait supprimer les droits à réversion. Désormais, l’ex-conjoint est juridiquement assimilé au conjoint survivant.

Dans le régime général, la vie en couple hors mariage n’entrave pas le versement. Cette disposition constitue une sécurité financière indispensable pour de nombreux bénéficiaires divorcés.

Le cadre légal renforce également la protection des victimes de violences conjugales. Ces mesures s’inscrivent dans les réflexions globales sur les enjeux de la réforme 2026 du système de retraite français.

Méthodologie de calcul de la durée de mariage et répartition des parts

Après avoir posé le cadre légal, il convient de se pencher sur la calculette des caisses de retraite pour comprendre comment vos années d’union se transforment en euros.

Décompte de date à date et règles d’arrondis des caisses

Le calcul s’effectue précisément de date à date pour chaque union. Les caisses comptabilisent chaque jour de mariage effectif. Seuls les mariages célébrés sous le régime de la monogamie légale sont retenus.

La règle impose un arrondi systématique au mois inférieur. Cette norme facilite la gestion des versements mensuels effectués par les organismes.

Chaque régime de retraite peut appliquer des spécificités techniques propres. Les modalités varient selon les caisses.

Exemple concret de répartition entre plusieurs ayants droit

Prenons un cas pratique. Pour un premier mariage de 20 ans et un second de 8 ans, la répartition est proportionnelle. La première épouse perçoit alors 71,4 % de la pension. La veuve reçoit 28,6 % du montant.

Le calcul prend en compte vos revenus globaux. Vous devez surveiller les plafonds de ressources en 2026 pour maintenir vos droits. Le partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés est effectué au prorata de la durée de chaque mariage, avec des règles spécifiques selon les régimes de retraite et l’impact d’un éventuel remariage.

Sort de la réversion en cas de décès d’un bénéficiaire

La redistribution s’applique si un bénéficiaire décède. Sa part est alors reversée aux autres survivants. Pour la caisse, le montant global versé reste identique.

Signaler le décès à la CARSAT demeure une démarche obligatoire. Le recalcul n’intervient pas automatiquement sans votre déclaration officielle auprès de l’organisme.

Les orphelins sont parfois concernés. Ils peuvent prétendre à une part spécifique selon le régime.

Quels sont les plafonds de ressources et les taux par régime en 2026 ?

Le calcul des parts est une chose, mais le montant final dépend surtout des taux appliqués et des plafonds de revenus fixés pour l’année 2026.

Plafonds de revenus 2026 pour le régime général de base

En 2026, les plafonds sont fixés. La limite est de 25 001,60 € pour une personne seule. Pour un couple, elle atteint 40 002,56 €.

Le taux est de 54 %. Il s’applique sur la retraite de base du défunt.

Consultez le contrôle des comptes par la Carsat. C’est une étape importante.

Taux et absence de conditions de ressources à l’Agirc-Arrco

Ce régime complémentaire affiche un taux de 60 %. Il n’existe aucune condition de ressources pour les bénéficiaires.

L’âge minimum reste fixé à 55 ans. C’est le seuil pour demander la liquidation de cette part.

Régime Taux de réversion Condition de ressources Âge minimum Régime Général 54% Oui 55 ans Agirc-Arrco 60% Non 55 ans Fonction Publique 50% Non Sans condition

Fonction publique et retraite additionnelle (RAFP)

Le taux est de 50 % sans plafond de revenus. Voyez la pension de réversion des fonctionnaires pour plus de détails.

La RAFP génère aussi des droits. C’est un complément souvent oublié lors des démarches.

Le cumul est possible. Surveillez toutefois les plafonds du régime de base.

Impact du remariage et démarches administratives centralisées

Refaire sa vie a des conséquences directes sur votre portefeuille de retraité, surtout si vous changez de statut matrimonial.

Conséquences d’une nouvelle union selon la nature du régime

Le régime général maintient vos droits malgré le remariage. Pourtant, les ressources de votre nouveau conjoint sont désormais intégrées au calcul. Le dépassement du plafond annuel peut alors suspendre vos versements.

La situation diffère radicalement pour l’Agirc-Arrco et la fonction publique. Une nouvelle union entraîne l’annulation du droit en cas de remariage de façon définitive. Cette perte est irréversible, même après un divorce ultérieur.

La part supprimée est redistribuée. Ce mécanisme profite alors immédiatement au conjoint survivant du défunt.

Procédure de demande unique via le portail Info-Retraite.fr

L’utilisation du portail Info-Retraite.fr simplifie radicalement vos démarches administratives. Une seule demande dématérialisée suffit pour alerter simultanément l’ensemble des caisses concernées. C’est un gain de temps précieux pour les bénéficiaires.

Le simulateur multi-régimes en ligne aide à anticiper vos revenus futurs. Il permet de connaître les montants prévisionnels selon l’évolution de votre situation personnelle. Testez-le impérativement avant de liquider vos droits.

Le partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés est effectué au prorata de la durée de chaque mariage, avec des règles spécifiques selon les régimes de retraite et l’impact d’un éventuel remariage. Pensez à la simplification de 2026 pour vos futures démarches.

Le partage de la pension de réversion s’établit au prorata de la durée des mariages, garantissant une répartition équitable entre conjoints et ex-époux. Il convient de vérifier vos plafonds de ressources et d’effectuer une demande unique via Info-Retraite pour sécuriser vos droits. Anticipez dès maintenant ces démarches pour assurer votre sérénité financière future.