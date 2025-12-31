Nouvelles heures creuses : voici le calendrier officiel applicable depuis le 1er novembre 2025

Depuis le 1er novembre 2025, une réforme majeure des heures creuses est entrée en application afin d’optimiser la consommation électrique sur l’ensemble du territoire. Ce changement des plages horaires concerne près de 11 millions de foyers français. Les utilisateurs bénéficient toujours d’un tarif réduit pendant huit heures par jour, mais la répartition de ces créneaux a été modifiée pour mieux s’adapter aux nouveaux enjeux énergétiques et à l’évolution de la production renouvelable.

Le nouveau cadre des heures creuses

L’objectif principal de cette réforme vise à modifier la structure quotidienne des heures creuses pour encourager les économies d’énergie et réduire les pics de demande électrique. La nouvelle organisation introduit une distinction claire entre périodes nocturnes et diurnes tout en supprimant progressivement les plages du matin et du soir, historiquement utilisées.

Les créneaux attribués diffèrent selon la saison et sont définis par un calendrier officiel publié conjointement par Enedis et la Commission de régulation de l’énergie. Cette évolution marque un tournant dans la gestion collective de l’électricité consommée en France, suscitant de nouveaux réflexes chez les usagers concernés.

Nouvelle répartition nocturne et diurne des heures creuses

La modification des heures creuses prévoit désormais huit heures réduites par jour. Celles-ci se répartissent entre un créneau durant la nuit et un autre en milieu de journée. Ainsi, la période nocturne s’étend de 23h à 7h, avec une obligation d’au moins cinq heures consécutives. La deuxième plage, limitée à trois heures, s’inscrit entre 11h et 17h.

Dans ce dispositif, il est particulièrement conseillé d’interrompre le fonctionnement de certains appareils énergivores dès la fin des heures creuses nocturnes. Cette recommandation répond notamment à des analyses montrant que couper le chauffe-eau au bon moment peut générer des économies importantes. Pour ceux qui souhaitent approfondir, il existe une méthode efficace pour réduire sa consommation en éteignant certains équipements à heure fixe.

En fonction des saisons, l’accent est mis sur la flexibilité de la distribution. Lors de l’été, davantage d’heures creuses sont placées en journée afin de bénéficier du pic de production solaire. À l’inverse, la répartition privilégiée en hiver reste axée sur la plage nocturne, période pendant laquelle la demande reste forte et la production solaire plus faible.

Conséquences sur les habitudes de consommation

Cette réorganisation implique une adaptation des pratiques pour les foyers concernés. L’accès limité voire supprimé aux anciennes heures creuses matinales (de 7h à 11h) ou vespérales (de 17h à 23h) nécessite une reprogrammation des appareils électriques à fort rendement énergétique comme les ballons d’eau chaude ou les lave-linge.

Il faut aussi penser à optimiser la gestion de sa maison pendant les heures creuses.

Les utilisateurs sont ainsi encouragés à investir dans des dispositifs de pilotage tels que les programmateurs ou les prises connectées. Selon plusieurs fournisseurs, ces outils facilitent la gestion automatique de la consommation lors des nouveaux créneaux, contribuant activement à la maîtrise de la facture d’énergie.

Détails saisonniers du calendrier officiel

Le calendrier officiel distingue clairement la gestion entre les périodes estivales et hivernales. Il est à noter que, selon la Commission de régulation de l’énergie, « la répartition diurne est renforcée en été pour maximiser l’autoconsommation solaire au bénéfice des consommateurs ». Cette orientation répond à la montée en puissance des énergies renouvelables.

À l’approche de l’hiver, Enedis a commenté : « Nous avons recentré les heures creuses sur la nuit pour répondre à la baisse de la production solaire, tout en maintenant la logique d’économies d’énergie pour tous. » Par conséquent, chaque foyer concerné doit consulter attentivement les communications envoyées par son fournisseur avant de planifier la reprogrammation de ses équipements énergivores.

Mise en œuvre pratique de la réforme

La transition vers ce nouveau système suit un processus défini visant à garantir information et transparence. Enedis et la Commission de régulation de l’énergie transmettent six mois à l’avance les nouveaux calendriers aux fournisseurs d’électricité. Ceux-ci doivent ensuite informer chaque client concerné un mois avant le basculement effectif, selon les modalités prévues par la réglementation.

Durant cette phase, les fournisseurs mettent généralement à disposition des guides pratiques pour aider à la reconfiguration des cycles de fonctionnement des principaux équipements domestiques. Une communication détaillée permettra d’éviter les mauvaises surprises sur la facture d’énergie.

Recommandations pour optimiser sa consommation

Pour tirer pleinement parti du nouveau dispositif, il est recommandé de suivre certaines démarches simples. La priorité consiste à repérer les appareils gourmands en énergie, puis à ajuster leur programmation selon les nouvelles fenêtres horaires. De nombreux ménages utilisent aujourd’hui une combinaison de solutions adaptées, telles que :

l’installation de programmateurs horaires sur les machines à laver ou sèche-linge,

sur les machines à laver ou sèche-linge, l’utilisation de prises connectées capables de déclencher automatiquement les charges pendant les heures creuses retenues ,

capables de déclencher automatiquement les charges pendant les , la mise à jour de la programmation du chauffe-eau, souvent le poste le plus important en termes de consommation nocturne.

Pour justifier cette mobilisation, un expert en efficacité énergétique considère que « ces ajustements peuvent aboutir à une meilleure maîtrise de la facture d’électricité, tout en participant collectivement à la stabilisation du réseau national ».

Il est devenu fréquent de voir les fournisseurs proposer des alertes personnalisées et des outils numériques permettant de suivre en temps réel l’effet de ces optimisations. Un foyer qui anticipe bien les changements et adapte rapidement sa consommation peut espérer réaliser des économies d’énergie tangibles dès les premiers mois d’application.

Impact sur la facture d’énergie et enjeux pour les usagers

Le principal intérêt pour les usagers réside dans la réduction de la facture d’énergie, conséquence espérée de la synchronisation accrue entre consommation et périodes à tarifs avantageux. Avant d’ajouter, certains opérateurs insistent sur la nécessité d’éviter les reports artificiels de consommation hors heures creuses car l’économie espérée dépend d’une utilisation disciplinée des nouveaux créneaux.

La suppression progressive des plages matinales et vespérales oblige également à revoir les usages quotidiens. Pour aider à cette transition, plusieurs associations de consommateurs recommandent de recenser régulièrement les périodes effectives d’heures creuses affichées sur les compteurs communicants, sans que cela ne concerne uniquement les grandes villes ; les zones rurales participent aussi à ce mouvement collectif.