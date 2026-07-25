Dette EHPAD après décès : droits et recours des héritiers

L’essentiel à retenir : les dettes d’EHPAD s’imputent prioritairement sur l’actif successoral du défunt. Si l’ASH est récupérable dès que l’actif net dépasse 46 000 euros, l’APA reste définitivement acquise. Pour protéger votre patrimoine, l’acceptation à concurrence de l’actif net limite votre responsabilité aux biens reçus, tandis que la facturation d’hébergement doit légalement cesser sous six jours.

Le délai de prescription pour les créances d’un EHPAD est fixé à cinq ans selon le Code civil, une durée qui impose une vigilance accrue aux héritiers lors du règlement d’une succession. Après la disparition d’un proche, les familles se retrouvent souvent confrontées à des factures d’hébergement imprévues ou à des demandes de récupération de l’Aide Sociale à l’Hébergement. Vous devez alors distinguer les dettes légitimes des réclamations abusives pour protéger votre patrimoine personnel.

Cet article détaille les règles de facturation post-décès et les recours légaux à votre disposition pour contester des sommes injustifiées. Nous allons faire le point sur vos obligations et vos droits successoraux.

Dette EHPAD après décès : identifier les sommes réclamées aux familles

Les dettes d’EHPAD, incluant l’hébergement et l’ASH, grèvent l’actif successoral dès le décès. Le remboursement de l’ASH s’active si l’actif net dépasse 46 000 euros, tandis que l’APA reste définitivement acquise sans recours.

Cette distinction entre aides publiques et frais de séjour constitue le premier levier pour évaluer le passif réel laissé par le défunt.

Frais d’hébergement et prestations de soins impayés

Le passif successoral intègre les frais d’hôtellerie, de restauration et les soins non couverts. Ces sommes dues par le résident s’ajoutent aux dettes que la succession doit honorer après son décès.

Ces factures sont prioritaires lors du règlement. Vous devez les acquitter en utilisant les liquidités disponibles sur les comptes bancaires du défunt avant de procéder au partage entre les héritiers.

Vérifiez chaque ligne de facturation avec attention. Des erreurs de calcul apparaissent parfois lors de cette transition administrative complexe.

Récupération de l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH)

Le département peut exercer une récupération de l’ASH sur succession en se servant sur l’actif net. Ce mécanisme ne doit pas impacter votre patrimoine personnel si vous gérez correctement l’héritage.

La loi fixe un seuil réglementaire de récupération à 46 000 euros d’actif net. En dessous de ce montant, aucune somme n’est réclamée par le conseil départemental.

La dette reste limitée au patrimoine transmis. Vous n’avez aucune obligation de paiement au-delà des biens hérités.

Distinction avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

L’APA constitue une aide définitivement acquise pour le bénéficiaire. Contrairement à l’ASH, le département ne dispose d’aucun droit de récupération sur la succession ou auprès des héritiers pour cette prestation.

Le droit justifie cette différence par la nature des aides. L’APA finance la dépendance, alors que l’ASH est une avance d’aide sociale à caractère alimentaire par nature récupérable.

Cette nuance juridique est déterminante pour votre bilan financier. Elle permet de réduire significativement le montant total des créances réclamées.

Régulation de la facturation : les droits des proches dès le premier jour

Au-delà de la nature des dettes, la loi encadre strictement la période suivant le décès pour éviter les abus de facturation.

Arrêt immédiat de la prestation d’hébergement

Appliquez la loi Hamon. La facturation de la prestation d’hébergement doit cesser dès le jour du décès du résident. Aucun frais de séjour n’est dû après cette date.

Exigez la déduction des repas non consommés. Les établissements doivent recalculer le prorata du mois en cours. Vérifiez bien que les prélèvements automatiques sont stoppés rapidement.

Consultez les modalités du chèque énergie 2026 pour vos factures. Ces aides soutiennent les foyers face aux dépenses énergétiques persistantes.

Frais d’occupation et libération de la chambre

L’établissement peut facturer des frais d’occupation pour les meubles restants. Cette période est limitée légalement à 6 jours après le décès. Organisez-vous pour libérer l’espace rapidement.

Réalisez un état des lieux de sortie contradictoire. Cela protège les deux parties concernant l’état de la chambre. Récupérez tous les effets personnels pour clore le contrat.

Le dépôt de garantie doit être restitué ou déduit du solde final. Le notaire intègrera ce montant dans le calcul global de l’héritage.

Comment protéger votre patrimoine personnel face aux créanciers ?

Le règlement des frais d’hébergement après le décès d’un parent nécessite une analyse rigoureuse des cadres légaux pour éviter une déstabilisation de vos finances personnelles.

Mécanisme de l’obligation alimentaire envers les ascendants

Les articles 205 et suivants du Code civil définissent l’obligation alimentaire. Les enfants doivent aider leurs parents dans le besoin. Cette dette est personnelle et proportionnelle aux revenus.

Selon les précisions sur l’ obligation alimentaire et succession, cette charge n’est pas récupérable sur l’héritage. Elle reste due même si vous renoncez à la succession.

Il est à noter l’absence de rétroactivité. On ne peut pas vous réclamer des frais nés après le décès si aucune procédure n’était engagée de votre vivant.

Options successorales face à un héritage déficitaire

L’acceptation à concurrence de l’actif net protège vos biens propres contrairement à l’acceptation pure et simple. Vous ne payez les dettes qu’à hauteur de ce que vous recevez réellement. La renonciation annule toute obligation.

Consultez les informations sur l’ Aspa et récupération succession pour comprendre les mécanismes similaires de protection des biens immobiliers familiaux. Ces dispositifs limitent les prélèvements sur le patrimoine transmis.

Sollicitez un notaire pour réaliser un inventaire précis. C’est la seule façon d’évaluer la solvabilité réelle.

4 recours légaux pour contester une facture injustifiée

Face à des réclamations tardives ou excessives, vous disposez de moyens d’action concrets pour faire valoir vos droits.

Contester une facturation abusive ou erronée

Identifiez les erreurs classiques sur le décompte final. Cela inclut souvent des prestations non réalisées ou des jours facturés en trop. Ne signez rien sans un examen minutieux.

Engagez une procédure amiable. Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de l’EHPAD. Détaillez précisément chaque point de désaccord constaté.

En cas de blocage, sollicitez la DGCCRF. Ces médiateurs aident à résoudre les litiges commerciaux. Ils vérifient la conformité des contrats de séjour signés.

Délai de prescription quinquennal des créances

Vérifiez la date d’exigibilité de la dette. Les créances des EHPAD se prescrivent par 5 ans. Passé ce délai, l’établissement ne peut plus exiger de paiement en justice.

Type de dette Délai de prescription Action conseillée Risque pour l’héritier Frais d’hébergement 5 ans Vérifier factures et contrat Paiement sur actif successoral ASH (Récupération) 5 ans Consulter le notaire Prélèvement sur l’héritage Obligation alimentaire 5 ans Saisir le JAF si litige Contribution selon revenus Trop-perçu APA 2 ans Courrier au département Remboursement des sommes

Analysez l’impact d’une tutelle. Les mesures de protection juridique peuvent modifier le point de départ des délais. Un juge peut aussi modérer certaines récupérations.

La gestion des frais d’hébergement et le recouvrement de l’ASH sur l’actif successoral exigent une vigilance rigoureuse. Vérifiez systématiquement la conformité des factures post-décès et consultez un notaire pour évaluer l’opportunité d’une acceptation à concurrence de l’actif net. Protégez votre patrimoine personnel en agissant avant l’expiration du délai de prescription.