Crédit d’impôt : bonne nouvelle pour 9 millions de Français, voici la date officielle du virement de la DGFiP en janvier 2026

Le versement de l’avance crédit d’impôt constitue un rendez-vous annuel particulièrement attendu par de nombreux contribuables. Le 15 janvier 2026, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) effectuera un virement bancaire massif à destination d’environ 9 millions de foyers français. Cette mesure vise principalement à soutenir la trésorerie des ménages bénéficiant de réductions et crédits d’impôt pour les services à la personne, la garde d’enfants ou les dons aux associations.

Date de versement confirmée et modalités du virement bancaire

Selon la communication officielle, le versement de l’avance crédit d’impôt interviendra le 15 janvier 2026. Ce dispositif concerne spécifiquement les foyers ayant déclaré des avantages fiscaux lors de la déclaration de revenus 2024, qui sert de base de calcul pour cette avance. L’objectif est de permettre aux bénéficiaires de ne pas attendre l’été pour percevoir une partie significative de leurs avantages fiscaux.

Sur les relevés bancaires, ce virement bancaire apparaîtra sous le libellé « avance credimpot ». D’après la DGFiP, le montant moyen versé s’élève à environ 600 euros par ménage, bien que cette somme puisse varier selon les dépenses éligibles déclarées précédemment. Il est à noter que chaque situation fiscale individuelle peut entraîner des variations sur le montant perçu.

Ménages concernés et conditions d’éligibilité

La DGFiP identifie en priorité les contribuables ayant déjà profité d’une réduction ou d’un crédit d’impôt au cours des années antérieures. Sont principalement concernés les foyers employant une aide à domicile, recourant à la garde d’enfants hors du foyer ou réalisant des dons à des organismes reconnus d’utilité publique. Pour approfondir toute question sur les droits à la retraite et les règles de calcul applicables en lien avec la fin de carrière, il est possible de consulter la rubrique dédiée aux retraites.

Les personnes dont la situation fiscale a évolué depuis la dernière déclaration doivent rester vigilantes, puisque le montant versé repose sur les données connues lors de la clôture de la campagne déclarative 2024. Il est devenu courant d’observer certains ajustements à l’issue de la déclaration actualisée réalisée au printemps suivant.

Calcul du montant et principe de l’avance de 60 %

L’avance crédit d’impôt correspond à 60 % des avantages fiscaux estimés pour l’année 2026. Ce pourcentage est déterminé automatiquement à partir des dépenses ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt indiquées dans la dernière déclaration connue, sans prise en compte de nouvelles charges non encore déclarées. Toute modification de la situation fiscale durant l’année sera donc régularisée après la prochaine déclaration.

Cette méthode vise à soutenir la trésorerie des contribuables, tout en simplifiant la gestion budgétaire. Elle permet de réduire le délai entre le paiement des dépenses éligibles et la perception d’un remboursement partiel, apportant ainsi une meilleure visibilité financière dès le début de l’année.

Montant moyen et portée de la mesure en janvier 2026

D’après la DGFiP, ce dispositif profitera à environ 9 millions de foyers. Le montant moyen du virement devrait atteindre 600 euros, avec des écarts possibles selon le volume des dépenses engagées et déclarées pour l’exercice fiscal précédent.

Certains ménages, fortement investis dans des dispositifs donnant lieu à des crédits ou réductions d’impôt importants (notamment les emplois à domicile ou les dons conséquents), pourront recevoir des montants supérieurs. À l’inverse, en cas de diminution des dépenses éligibles ou de changement de situation, il convient d’être attentif pour éviter tout trop-perçu qui nécessiterait un remboursement ultérieur.

Répartition des bénéficiaires et typologie des dépenses concernées

Les principales catégories de dépenses éligibles sont :

Services à la personne et emplois à domicile (ménage, aide aux personnes âgées, soutien scolaire, etc.)

et (ménage, aide aux personnes âgées, soutien scolaire, etc.) Frais de garde d’enfants de moins de six ans hors du domicile

de moins de six ans hors du domicile Dons à des œuvres qualifiées ou à des organismes d’intérêt général

qualifiées ou à des organismes d’intérêt général Certaines réparations ou investissements énergétiques réalisés dans la résidence principale

La diversité de ces postes explique la large assiette des bénéficiaires. Selon la DGFiP, cette politique contribue à dynamiser le secteur des services à la personne et à promouvoir la solidarité via les dons associatifs.

Impacts concrets sur la trésorerie des contribuables

Le versement anticipé de 60 % de l’avantage fiscal s’inscrit dans une logique de soutien à la trésorerie immédiat. Avant la mise en place de ce système, les ménages devaient patienter plusieurs mois pour obtenir le remboursement lié à leurs avantages fiscaux.

La DGFiP estime que ce mécanisme réduit le décalage financier entre le paiement des charges admissibles et la perception du remboursement partiel. Selon l’administration, « la mesure amplifie le pouvoir d’achat des foyers concernés au moment où ils en ont véritablement besoin », avant d’ajouter que cela favorise une gestion plus sereine du budget familial.

Solde définitif et ajustement post-déclaration de revenus

Après la campagne de déclaration de revenus du printemps 2026, le solde définitif de l’avantage fiscal sera recalculé pour chaque foyer. Si le montant réel dépasse l’avance reçue en janvier, le complément sera versé à l’été. En revanche, si l’avance excède l’avantage final, le trop-perçu devra être remboursé selon les modalités fixées par la DGFiP.

Ce système automatisé assure un ajustement individualisé et sécurisé pour tous. Un porte-parole précise : « le dispositif garantit l’équilibre entre souplesse pour l’usager et sécurité pour les finances publiques ». Les contribuables sont invités à vérifier l’exactitude de leurs déclarations afin de limiter les corrections ultérieures.