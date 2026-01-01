C’est officiel : depuis le 1er janvier 2026, le chauffage au bois est désormais strictement interdit dans ces 297 communes, les foyers concernés

Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle réglementation ambitieuse est entrée en vigueur en Isère : l’utilisation des appareils de chauffage au bois non performants, notamment les foyers fermés installés avant 2002, est désormais interdite dans 297 communes. Cette mesure, officialisée par un arrêté préfectoral, vise à réduire significativement la pollution de l’air liée aux émissions de particules fines. Selon les autorités, « le bois représente environ 70 % de la pollution hivernale » dans le département. Cette action s’inscrit dans la stratégie nationale qui prévoit une diminution de 50 % des émissions issues du chauffage domestique au bois d’ici 2030.

Les dispositifs concernés par l’interdiction

L’arrêté préfectoral précise que les foyers ouverts, ainsi que les foyers fermés, poêles et inserts d’avant 2002, sont directement concernés par cette interdiction chauffage au bois. Environ 15 000 équipements vétustes ont été identifiés dans la zone d’application. Cette décision répond à la nécessité de retirer du parc les appareils de chauffage non performants dont le rendement énergétique est insuffisant au regard des normes environnementales actuelles.

Distinction entre appareils récents et anciens

La distinction opérée vise à éviter toute confusion : les systèmes certifiés Flamme Verte ou mis en service après 2002, réputés moins émetteurs de polluants, demeurent exclus de l’interdiction. La liste complète figure en annexe de l’arrêté, facilitant la vérification lors des contrôles.

D’après les services compétents, cette séparation encourage la transition vers des équipements de chauffage performants tout en limitant la contrainte pour les foyers ayant anticipé le renouvellement de leurs appareils.

Quels appareils demeurent autorisés ?

Sont donc autorisés les appareils labellisés Flamme Verte, ceux disposant d’un certificat de conformité aux normes européennes, ou installés après 2002. La direction départementale de la cohésion sociale rappelle : « Tout appareil modernisé selon les standards actuels peut continuer à fonctionner légalement ».

Communes concernées par la nouvelle réglementation

L’arrêté s’applique à 297 communes depuis le début de l’année 2026, incluant 174 nouvelles communes (la liste est disponible en bas d’article) venues s’ajouter aux 123 déjà soumises à l’interdiction. La métropole grenobloise, le Voironnais, le Grésivaudan et le Sud Grésivaudan figurent parmi les secteurs principalement visés, en raison de niveaux critiques de pollution hivernale.

Le choix des périmètres géographiques émane d’évaluations environnementales tenant compte tant de la qualité de l’air que de la densité des appareils anciens encore en service. Selon la direction régionale de l’environnement : « La priorisation relève d’un impératif sanitaire, sans que cela ne concerne exclusivement les zones urbaines ».

Modalités d’application dans les territoires

Dans chaque commune, la communication sur l’interdiction chauffage au bois ancien s’est intensifiée avec l’organisation de réunions publiques, campagnes d’information et permanences locales. Ces actions visent à faciliter le remplacement des appareils de chauffage non performants.

Les municipalités réalisent un recensement précis des équipements présents afin d’assurer un suivi individualisé et d’orienter les habitants vers les dispositifs d’aide financière disponibles.

Vers une extension progressive à l’échelle régionale

L’évolution réglementaire incite certains départements voisins, tels que l’Ain et la Savoie, à envisager des mesures analogues. Des zonages prioritaires inspirés du modèle isérois pourraient voir le jour, traduisant la volonté de généraliser la lutte contre la pollution due au chauffage au bois.

Un représentant de la DREAL a commenté : « Les premiers bilans locaux orientent nos réflexions vers une harmonisation accélérée des règles relatives aux émissions de particules ». Le suivi de la réglementation reste donc évolutif.

Aides financières et accompagnement des ménages

La réussite de cette transition dépend fortement de l’accompagnement des ménages équipés d’appareils de chauffage anciens. Conscientes des coûts induits, les collectivités locales proposent des aides financières pouvant atteindre 1 600 €, modulées selon la nature de l’appareil et le niveau de revenu.

Outre ces subventions, un conseil personnalisé guide les usagers vers les solutions techniques adaptées et les démarches administratives nécessaires. Un numéro unique centralise les demandes et simplifie l’accès aux aides.

Subvention jusqu’à 1 600 € pour installer un appareil performant

pour installer un appareil performant Accompagnement technique pour choisir l’équipement adapté

pour choisir l’équipement adapté Permanences régulières dans chaque commune pour informer et soutenir les particuliers

Aide spécifique via MaPrimeRénov’ pour les ménages modestes

Critères d’éligibilité pour les aides

L’attribution des aides financières repose sur la preuve d’une installation antérieure à 2002 et sur l’engagement à remplacer l’appareil par un équipement conforme aux normes environnementales récentes. Dans certains cas (logements collectifs ou locations), des dispositifs complémentaires existent pour encourager la mise en conformité rapide.

Les propriétaires bailleurs peuvent également bénéficier d’incitations lorsqu’ils modernisent rapidement leurs biens immobiliers locatifs, participant ainsi à la réduction globale de la pollution de l’air.

Impact attendu sur la qualité de l’air

L’amélioration de la qualité de l’air reste la principale justification de cette politique. Selon la cellule Air Rhône-Alpes, le remplacement massif des anciens foyers fermés doit entraîner une baisse immédiate des concentrations de particules fines durant les épisodes hivernaux.

Il est devenu fréquent de voir des études démontrant le rôle majeur des appareils vétustes dans la pollution domestique. Les autorités espèrent qu’un verdissement accéléré du parc produira des effets mesurables à court terme, en particulier dans les zones les plus touchées.

Liste des 174 nouvelles communes visées