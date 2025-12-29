C’est fini pour GiFi : l’enseigne ferme définitivement ses portes dans ces 32 grandes villes française et sera remplacée par Grand Frais

À partir de juin 2026, une étape significative s’amorce dans l’évolution du secteur de la distribution en France avec la transformation de 32 magasins gifi en enseignes Grand Frais. Cette opération fait suite aux difficultés financières persistantes rencontrées par la chaîne de bazar, dont les pertes quotidiennes atteignent jusqu’à un million d’euros. Annoncée en octobre 2025, cette reprise de magasins vise à permettre à Gifi de se renflouer tout en offrant à Grand Frais l’opportunité de consolider son réseau sur des emplacements stratégiques en zones commerciales.

Les raisons de la transformation de magasins gifi

La situation financière de Gifi s’est nettement dégradée au cours des trimestres précédant la cession. Selon la direction, « les ventes insuffisantes et la hausse des charges d’exploitation ont généré un déficit structurel important ». Il est devenu fréquent de voir des locaux sous-optimisés situés dans des zones commerciales à fort potentiel, sans que cela ne concerne uniquement certaines régions.

Dans ce contexte, la transformation de magasins apparaît comme une solution pour assurer le redressement financier de l’enseigne. Ce choix stratégique, présenté lors de la conférence d’octobre 2025, s’accompagne d’un calendrier de transformation précis, permettant aux partenaires logistiques ainsi qu’aux salariés de préparer la transition vers la nouvelle identité Grand Frais.

Calendrier de transformation et modalités de reprise

Le calendrier de transformation prévoit une date de reprise principale fixée à juin 2026. À compter de cette période, tous les points de vente concernés entameront les travaux nécessaires pour adopter l’organisation et la charte visuelle propres à Grand Frais. Il est à noter que cette planification prend en compte les impératifs commerciaux saisonniers ainsi que les délais techniques liés au réaménagement des établissements.

La reprise de magasins s’effectue selon deux modalités distinctes : dix-sept sites seront exploités directement par Grand Frais, tandis que quatorze autres passeront sous gérance-mandat. Pour ces derniers, la société délègue l’exploitation quotidienne à des tiers expérimentés, tout en conservant la maîtrise de l’approvisionnement et du respect de la charte qualité. Un communiqué publié en novembre 2025 précise que « la cohérence de l’offre sera garantie sur l’ensemble du réseau ».

La spécificité du magasin de Bayonne

Parmi la liste complète des magasins concernés, le site de Bayonne occupe une position particulière. Issu du portefeuille Tati racheté antérieurement, ce point de vente bénéficiera d’aménagements spécifiques adaptés à la future offre alimentaire. Toutefois, la transformation suit le même calendrier général afin d’assurer l’homogénéité de la communication auprès des équipes et des clients locaux.

En parallèle, plusieurs comités territoriaux se réunissent afin d’organiser la continuité des services et d’ajuster la transition avec les collectivités locales, comme le confirme un responsable syndical local : « L’objectif est de maintenir la qualité de service pendant toute la phase de changement d’enseigne. »

L’impact sur les salariés

Cette transformation de magasins concerne environ 300 salariés. Le processus comprend des réunions individuelles et collectives visant à expliciter les conditions d’intégration au sein du groupe Grand Frais. D’après un porte-parole de l’entreprise, « l’avenir des salariés devrait être clarifié d’ici janvier 2026 », avant d’ajouter que chaque collaborateur bénéficiera d’un accompagnement personnalisé durant la période transitoire.

Des dispositifs sociaux sont prévus, notamment la formation aux nouveaux métiers, la mobilité interne et la possibilité pour certains profils d’évoluer vers des fonctions managériales ou logistiques, conformément à la nouvelle organisation des magasins.

Liste complète et villes concernées par le changement d’enseigne

La liste complète des magasins gifi qui deviendront Grand Frais couvre diverses régions françaises. Les emplacements retenus correspondent majoritairement à des zones commerciales dynamiques, réparties entre grandes agglomérations et villes moyennes, ce qui assure une couverture nationale optimale.

Lille (zone commerciale V2)

Marseille (Grand Littoral)

Bordeaux-Lac

Nantes Saint-Herblain

Toulouse Labège

Lyon Carré de Soie

Strasbourg Hautepierre

Montpellier Lattes

Rennes Alma

Nice Lingostière

Grenoble Comboire

Rouen Saint-Sever

Orléans Cap Saran

Dijon Sud

Sainte-Geneviève-des-Bois

Bayonne (ex-Tati)

Reims Cormontreuil

Amiens Glisy

Metz Augny

Clermont-Ferrand Aubière

Caen Mondeville

Brest Guipavas

Pau Quartier Libre

Le Havre Mont Gaillard

Nîmes Ville Active

Mulhouse Morschwiller

Perpignan Porte d’Espagne

Besançon Chateaufarine

Limoges Family Village

Tours Chambray-lès-Tours

Chambéry Bassens

Arras Shopping Promenade

Cette répartition illustre la volonté de privilégier des communes où le potentiel de clientèle adapté à l’offre Grand Frais demeure élevé, en assurant une présence forte dans toutes les régions de France.

Conséquences attendues pour les consommateurs en france

Suite à ce changement d’enseigne, les clients constatent déjà l’apparition de panneaux annonçant la transformation prochaine de leur point de vente habituel. Il est justifié de considérer que la nouvelle enseigne attirera une clientèle soucieuse de disposer d’une large gamme de produits frais et d’épicerie spécialisée, alors que l’offre précédente des magasins gifi portait principalement sur l’équipement de la maison et la décoration.

En revanche, certains consommateurs expriment leur attachement à l’ancienne enseigne, mettant en avant sa praticité pour les achats non alimentaires courants. Plusieurs associations locales de consommateurs ont annoncé la tenue de forums d’information pour répondre aux interrogations liées au calendrier de transformation et à la nature des nouveaux services proposés.