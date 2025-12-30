C’est confirmé : voici les dates officielles des soldes d’hiver 2026 selon votre département

Les soldes d’hiver 2026 font l’objet d’une organisation précise, régie par la réglementation nationale et adaptée aux particularités de certains territoires. Ce rendez-vous commercial annuel, très attendu par les consommateurs et les commerçants, s’inscrit dans le cadre du calendrier des soldes fixé par l’arrêté du 27 mai 2019 en application de l’article L. 310-3 du code de commerce. Les dates officielles varient selon les départements, prenant en compte des critères logistiques, économiques et climatiques spécifiques.

Période principale des soldes d’hiver 2026 en France métropolitaine

Dans la majorité des départements de France métropolitaine, y compris la Corse, les soldes d’hiver 2026 se dérouleront du mercredi 7 janvier à 8h au mardi 3 février 2026. Cette période correspond à la durée légale de quatre semaines prévue par la réglementation. Il est à noter que les ventes en ligne respectent également ce calendrier national, assurant une cohérence pour tous les canaux de distribution.

Le début et la fin des soldes étant strictement encadrés, il est devenu fréquent de voir les enseignes adapter leurs stratégies promotionnelles à ce créneau unique. Cette synchronisation facilite la gestion des stocks saisonniers et permet une meilleure visibilité auprès du public, avant l’arrivée des nouvelles collections.

Départements et territoires bénéficiant de dates spécifiques

Certains départements et territoires bénéficient d’un calendrier des soldes adapté afin de répondre à des contraintes locales, qu’elles soient économiques, géographiques ou climatiques. Ces ajustements sont décidés plusieurs mois à l’avance, suite à des consultations avec les acteurs concernés, et officialisés par arrêté ou décision préfectorale.

L’application différenciée du calendrier concerne notamment les zones frontalières et ultramarines. Selon les autorités, “ces adaptations visent à tenir compte des réalités commerciales propres à chaque territoire, sans que cela ne concerne directement l’ensemble du pays”.

Dates dérogatoires en Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges

Dans les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, les soldes d’hiver 2026 débuteront plus tôt, soit du vendredi 2 janvier au jeudi 29 janvier 2026. Ce choix vise principalement à harmoniser les pratiques commerciales avec les régions transfrontalières voisines.

Les autorités locales considèrent que cette anticipation renforce la compétitivité des commerçants face à la clientèle venue des pays limitrophes, tout en respectant la durée imposée par la réglementation nationale.

Calendrier spécifique en Guadeloupe

En Guadeloupe, les dates officielles des soldes sont fixées du samedi 3 janvier au vendredi 30 janvier 2026. D’autres sessions particulières ont lieu en septembre et en mai, afin de mieux répondre aux besoins du marché local, influencé par la saisonnalité touristique et climatique.

Selon la préfecture, “ces ajustements permettent de proposer des promotions adaptées à la réalité économique locale”, ce qui souligne l’importance d’une approche différenciée dans certains territoires d’outre-mer.

Focus sur saint-pierre-et-miquelon, saint-barthélemy, saint-martin et la réunion

Plusieurs territoires ultramarins disposent d’une organisation singulière pour la période des soldes. Cela répond à leur isolement géographique ainsi qu’à leurs spécificités économiques. L’arrêté ministériel mentionne explicitement ces zones pour garantir une adaptation adéquate du calendrier des soldes.

Cette approche permet d’assurer une application uniforme de la réglementation tout en tenant compte des particularités propres à chaque territoire, comme la distribution des marchandises ou la saisonnalité commerciale.

Saint-pierre-et-miquelon : un calendrier aligné sur le climat local

À saint-pierre-et-miquelon, les soldes d’hiver 2026 auront lieu du mercredi 21 janvier au mardi 17 février. Le ministère a expliqué que “cette fenêtre répond à la nécessité d’articuler la période des soldes avec le rythme saisonnier propre au territoire nord-atlantique”.

D’après les commerçants locaux, cette date tardive offre davantage de souplesse pour la gestion des arrivages et permet de mieux répondre à la demande pendant les semaines les plus favorables.

Modalités spécifiques à la réunion, saint-barthélemy et saint-martin

À la réunion, ainsi qu’à saint-barthélemy et saint-martin, le calendrier des soldes fait l’objet d’une réglementation particulière. Ces périodes, déterminées après concertation entre l’État et les représentants économiques locaux, tiennent compte de la nature insulaire et des fluctuations dues au tourisme ou à l’importation des marchandises.

La flexibilité offerte permet ainsi d’ajuster le début et la fin des soldes aux réalités économiques de chaque territoire, garantissant une efficacité optimale pour les commerçants comme pour les consommateurs.

Résumé des principales périodes par zone géographique

Le tableau ci-dessous synthétise les principales dates des soldes d’hiver 2026 selon les départements et territoires concernés :

France métropolitaine (hors zones spécifiques) : 7 janvier – 3 février 2026

(hors zones spécifiques) : 7 janvier – 3 février 2026 Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges : 2 – 29 janvier 2026

: 2 – 29 janvier 2026 Guadeloupe : 3 – 30 janvier 2026 (sessions supplémentaires en mai et septembre)

: 3 – 30 janvier 2026 (sessions supplémentaires en mai et septembre) Saint-pierre-et-miquelon : 21 janvier – 17 février 2026

: 21 janvier – 17 février 2026 La réunion, saint-barthélemy, saint-martin : périodes différentes précisées par arrêté

Il est recommandé de consulter les sources réglementaires ou les arrêtés préfectoraux pour connaître précisément le début et la fin des soldes dans chaque département ou territoire d’outre-mer.

Chaque professionnel ou consommateur est invité à vérifier le calendrier des soldes applicable à sa localisation. Cette vigilance assure non seulement la conformité à la loi mais permet aussi de bénéficier pleinement de la période promotionnelle octroyée par la réglementation nationale.