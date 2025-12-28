À quoi ressemblera la gare de Bordeaux dans 5 ans ?

Impossible de passer par Bordeaux sans remarquer l’effervescence autour de la gare Saint-Jean. À l’horizon 2030, la transformation de la gare s’annonce d’envergure pour répondre à l’augmentation de la fréquentation, déjà à 26,3 millions de voyageurs en 2023 et estimée à 36 millions d’ici 2035. Porté par le projet grande gare de Bordeaux, ce chantier vise à repenser profondément l’expérience des usagers.

Une transformation de la gare pensée pour demain

Le projet grande gare de Bordeaux mobilise près de 100 millions d’euros d’investissement pour une réelle modernisation du site. L’objectif est clair : offrir une gare capable d’absorber la hausse du trafic tout en améliorant le confort et la sécurité des voyageurs.

Cette rénovation s’appuie sur une concertation publique large, associant collectivités, urbanistes et voyageurs, afin d’imaginer des solutions durables en matière d’aménagement urbain et de fluidification des accès. Le projet se veut à la fois technique et accueillant.

Quels aménagements majeurs sont prévus à l’intérieur ?

L’intérieur de la gare sera repensé pour faciliter les parcours. Les halls 1 et 2 seront agrandis pour augmenter la capacité d’accueil et améliorer la lisibilité des espaces. Ces halls offriront des services modernisés et des zones de repos plus confortables.

Une passerelle traversera l’ensemble des quais pour relier efficacement tous les points d’embarquement, tandis que les souterrains élargis permettront une meilleure circulation lors des pics de fréquentation. Ces aménagements visent à réduire les congestions et à faciliter les correspondances.

Les nouveaux espaces modulables et services aux usagers

La gare offrira nouveaux espaces modulables pour accueillir des événements, des commerces éphémères et des services innovants. Ces zones permettront d’alterner usages professionnels, culturels et commerciaux selon les saisons.

Vous trouverez aussi des zones de repos végétalisées, des coins lecture et des parcours pédagogiques pour les familles, afin que la gare devienne un lieu de vie et non seulement un lieu de passage.

Accessibilité et sécurité : quelles avancées ?

L’accessibilité sera renforcée avec des ascenseurs supplémentaires, des rampes élargies et une signalétique rénovée pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, des seniors et des familles.

La sécurité sera également améliorée par une présence humaine renforcée, des dispositifs de prévention adaptés et un équipement de surveillance moderne pour accompagner la hausse de la fréquentation.

Comment le visage extérieur de la gare va-t-il évoluer ?

La transformation s’étendra aux abords avec des parvis réaménagés, une végétalisation accrue et des aires de détente pour offrir un écrin plus agréable et plus résilient face aux chaleurs estivales.

L’aménagement visera à rapprocher les différents modes de transport afin d’assurer une meilleure connexion aux transports et une continuité entre la gare et le reste de la métropole.

Le rôle central du tramway et de la nouvelle gare routière

Le tramway sera rapproché de l’entrée principale pour réduire les distances de correspondance et favoriser une interconnexion fluide entre trains et transports urbains. Ce rapprochement améliorera la desserte vers le centre-ville.

Au sud, la création d’une nouvelle gare routière regroupera les lignes régionales et nationales, facilitant les correspondances bus-train et fluidifiant les arrivées et départs vers la région Nouvelle-Aquitaine.

Mobilités douces et équipements pour vélos

La rénovation multipliera les espaces pour vélos avec parkings sécurisés et ateliers de réparation, afin d’encourager la mobilité douce autour de la gare. Ces aménagements répondent aux enjeux environnementaux locaux.

De larges cheminements piétons permettront une déambulation sécurisée vers les façades historiques et les nouveaux quartiers, favorisant ainsi les déplacements doux et la qualité de vie.

Quel impact sur le quartier et la vie urbaine ?

La gare Saint-Jean restera la porte d’entrée majeure de la métropole, mais la rénovation amplifie son rôle dans le développement du quartier Euratlantique. La concertation publique a orienté les choix pour mieux intégrer la gare au tissu urbain.

Le projet favorise la création de nouveaux quartiers vivants et connectés, en stimulant les opérations de logement, l’économie créative et les activités de loisirs. La gare devient ainsi un moteur de transformation locale.

La multimodalité est au cœur du dispositif pour assurer une interconnexion totale entre trains, tramways, bus, vélos et piétons. Cette logique simplifie les trajets quotidiens et répond à la croissance démographique de la métropole.

D’ici cinq ans, la gare évoluera en une plateforme connectée où chaque mode trouve naturellement sa place, accompagnant l’essor de la fréquentation et l’ambition de faire de Bordeaux une grande gare européenne.