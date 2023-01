TBM promet un Noël “convivial et solidaire”

Du 30 novembre au 30 décembre, TBM célèbre Noël en adaptant son offre à l’augmentation inévitable des déplacements liés aux fêtes de fin d’année. Toute la journée, les voyageurs pourront bénéficier d’un tarif avantageux avec le “pass Noël » mais aussi découvrir les animations mises en place devant l’agence TBM des Quinconces.

Afin de faciliter les achats et les déplacements, principalement dans l’hyper centre commerçant, TBM propose cette année encore, une offre renforcée à partir de 11 h et jusqu’à 19 h tous les samedis et dimanche jusqu’au 19 décembre inclus. Les temps d’attente sont donc réduits à 4 minutes le samedi et 6 minutes le dimanche, sur les lignes les plus utilisées, soit la ligne A de Cenon Gare à l’Hôpital Pellegrin et sur la ligne B, du campus jusqu’au Quai des marques. « L’idée est d’apporter un renfort sur les sections les pus fréquentées », affirme Julien Estanove, responsable offre Tram et Bus chez TBM, « afin, surtout, de permettre une meilleure fluidité et offrir un certain confort à nos voyageurs, souvent bien chargés à l’approche des fêtes de fin d’année ». *

Un dispositif déjà tenté l’année dernière, dont l’efficacité, au vu de la situation sanitaire, a été « compliquée à évaluer » souligne Julien Estanove, « cette année, ce sera normalement plus facile de faire un bilan du dispositif et de savoir ce qu’il faut améliorer ou non ». Pour l’offre de bus, mêmes objectifs. La ligne 34 qui dessert notamment les centres commerciaux Mérignac Soleil à Mérignac et Rives d’Arçin à Bègles, a vu sa fréquence renforcée, jusqu’à la réduire de moitié le dimanche, soit 30 minutes au lieu d’une heure. De même, une offre déjà expérimentée en 2020 qui avait, selon Julien Estanove, « reçu de très bons retours » avec « près de 1000 voyageurs sur la ligne par dimanche ». La fréquence de la ligne 30, qui permet un trajet entre Mérignac et Mérignac Soleil, est aussi réduite à 20 minutes.

Pour permettre d’utiliser le réseau toute la journée et faciliter financièrement les déplacements, TBM propose un « pass Noël » jusqu’au 1er janvier inclus. Pour 3,10 €, les voyageurs peuvent bénéficier de l’ensemble des services du réseau soit les tram, bus, Bat³ ainsi que les Parc-relais, dont le maillage devrait permettre « des déplacements plus fluides et plus écologiques dans le centre de Bordeaux » indique Julien Estanove.

Des fréquences renforcées pour des déplacements plus fluides

Chez TBM, Noël, c’est aussi « l’esprit convivial et solidaire » affirme Natalie Labbé, responsable conquête et communication externe. Dans cet esprit, plusieurs animations sont organisées, principalement devant l’agence TBM aux Quinconces, lieu de passage et de croisement stratégique. Tous les mercredis et samedis, de 11 h à 17 h jusqu’au 22 décembre, les voyageurs munis d’un titre de transport valide pourront venir tourner la roue de Noël, avec comme récompense des crayons bonhomme de neige, des gommes de Noël, des décorations de table ou encore des bonnets de père Noël. À partir de 15 h, en prime, la distribution de chocolat chaud viendra réchauffer les plus intimidés.

Bien que l’affichage dans les transports soit visiblement efficace, c’est « surtout l’effet visuel qui incite les passants à participer » explique Raphael Abeberry en charge de la roue de Noël, « généralement, il suffit d’un curieux pour que les autres suivent ». Certains viennent aussi aux Quinconces « seulement pour la roue » s’amuse une passagère, « c’est sympa, c’est convivial et ça permet de faire une pause ! ». Visiblement l’animation trouve son public puisque ce sont plus de 300 personnes qui sont venues tenter leur chance le premier mercredi et plus 160 à 15 h 30, ce deuxième mercredi.

En parallèle, TBM organise un concours de dessins à déposer sur une page dédiée du site internet de TBM ainsi que l’opération « lettre au père Noël », à déposer dans les agences TBM et sur le stand de la roue de Noël.