Lancement du projet “1 million d’arbres” pour Bordeaux Métropole

On ne peut pas planter un arbre 1 million de fois, mais on peut planter 1 million d’arbre une fois. C’est bien là la volonté de Bordeaux Métropole. Mais où seront plantés tous ces arbres? Autant sur des espaces où sont déjà présents d’autres plants, afin d’agrandir ces espaces de verdure, que sur des zones actuellement défraichies comme les places, les zones d’habitat, ou encore des zones économiques. Des plantations qui vont donc s’inviter aussi bien sur l’espace public, mais aussi privé, ce qui nécessite une implication de la part de chacun : Bordeaux Métropole d’une part, mais aussi les citoyens, les communes, les entreprises… chacun peut mettre sa graine à l’édifice.

Ok c’est bien beau de planter 1 million d’arbres et d’augmenter de 20% le patrimoine arboré sur le territoire métropolitain, mais quels sont les bénéfices de ce geste? D’abord, recréer de la biodiversité, puis stocker du carbone, mobiliser à la fois les acteurs locaux et les citoyens, améliorer la vie et la santé des habitants…

Les premières plantations

L’intérêt, c’est fait. Voyons ce que ça donne du côté de la mise en place ! Le premier programme de l’opération « 1 million d’arbres » s’est fait dans le cadre du programme d’aménagement des espaces publics de l’OIM Bordeaux Aéroparc. Plus de 35 000 plants – dont 10 000 arbres – sont plantés à proximité de l’aéroport Bordeaux-Mérignac. Des espaces d’arbres et arbustes, pour la majorité locale, ne nécessitant que de très peu d’eau et surtout, adaptées au terrain assure la Métropole.

Pour ce projets, deux sites ont été retenus : l’avenue François Mitterrand et avenue Marcel Dassault. Pour le premier, une haie bocagère va voir le jour le long de cette avenue. L’objectif premier est de proposer un ombrage de la piste cyclable – histoire de moins transpirer -. Ce n’est pas moins de 450 arbres de grandes tiges comme des érables champêtres ou bien des arbres ou arbustes (chênes, saules, pruniers etc..) qui vont être plantés. Un projet labellisé « végétal local ». Les premiers arbres du projet ont été plantés le 23 novembre sur le second site choisi : Avenue Marcel Dassault. Ces arbres vont stocker plusieurs tonnes de CO2 à l’âge adulte. La plantation s’est faite à cette date car l’hiver est la période idéale. Bordeaux Métropole a ainsi une véritable ambition de développer une trame verte sur le territoire, entre haies bocagères et forêts naturelles.