Bordeaux revoit ses calculs pour une tarification solidaire

Le conseil municipal de Bordeaux vient d’adopter deux délibérations qui consistent à réformer la tarification solidaire. Les premiers services publics concernés par cette évolution sont la pause méridienne (cantine) dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Bordeaux et le conservatoire Jacques-Thibaud. Selon Delphine Jamet, adjointe au maire en charge de l’administration générale, l’objectif de ces délibérations est de « mettre plus de solidarité et d’équité dans les services publics, avec une tarification plus solidaire. »

Jusque-là, le quotient familial et la tarification des services étaient calculés selon différents principes, en fonction des services. Un système pouvant aller de 4 à 11 tranches, différent aussi d’un service à un autre, était mis en place. Des effets de seuil importants impactaient certaines familles, notamment dans les premières tranches, explique Delphine Jamet. « Plus les familles ont des revenus bas, plus, d’une tranche a une autre, elles payent un écart vraiment important. » Selon la réforme, désormais, la tarification sera calculée sur les mêmes principes quel que soit le service, et les tranches seront supprimées. Les tarifs deviendront « individualisés, et plus progressifs en fonction des revenus et de la composition des familles. » La nouvelle formule, pour un quotient familial municipal unique, est la suivante : Revenu fiscal de référence, divisé par 12 fois le nombre de parts fiscales.

En ce qui concerne la pause méridienne, le tarif minimum sera fixé à 0.45€ et le tarif maximum à 6.50€. A partir de janvier 2023, 43 % des familles bordelaises paieront la cantine moins cher, selon les calculs de la municipalité. Le montant stagnera pour 22 % des familles et augmentera progressivement pour 35 % d’entre elles. Un simulateur en ligne est mis à disposition depuis le 30 mars. Quant à l’évolution des tarifs du conservatoire, elle sera échelonnée sur 3 ans et repoussera le quotient familial maximum, qui atteindra 2352 en 2024 contre 1500 aujourd’hui. Le premier palier de cette évolution sera franchi en septembre 2022. Au fur et à mesure du mandat, des modifications devraient aussi s’appliquer, entre autres, aux repas seniors et au stationnement.