« Ludique, facile et accessible ! » Tels sont les maîtres-mots qui symbolisent le mieux ce serious game, pour Gaël Renu, président de l’association multigaming bèglaise Pandaria et étudiant de 25 ans. Et de poursuivre, « grâce à cet opus, j’ai pu découvrir des rues de Bordeaux qui m’étaient jusqu’alors inconnues ». Mais ne vous y trompez pas ! Cet adepte des jeux en ligne n’a pas réussi à rester plus de 20 minutes les yeux rivés sur l’avenir bordelais. « En effet, je qualifierai ce jeu de casual, car, pour moi, le joueur ne va pas y persister plus de 15/20 minutes ! »

Ludique, pertinent, amusant… Camille Dupuis, elle, en revanche a « beaucoup aimé et [a] bien accroché ! » En effet, cette jeune femme de 19 ans, sensible à la préservation de notre écosystème, a largement été séduite par les thématiques environnementales et écologiques traitées. « C’est une belle initiative, renchérit-elle et ce jeu est même marrant des fois ! » Pierre-Antoine Beux, lui, estime que « ce serious game semble davantage avoir été créé pour se cultiver que pour jouer. En effet, grâce à ce jeu, l’utilisateur peut apprendre en s’amusant. Moi, par exemple, je n’ai pas eu l’impression de m’amuser directement. » Enfin, Nathan Dulaurent, du haut de ses 21 ans qualifie cet opus de « pertinent » car permet de donner une vision de l’avenir de Bordeaux en 2050 et, ainsi, des projets urbains. « Certes, ce n’est pas un jeu comme Fortnite, souligne-t-il ironique, mais il est ludique et intéressant ! »

Les experts ont parlé ! A vous de vous faire votre propre opinion en vous rendant sur https://www.bm2050-lejeu.fr/

Joueurs, avant de vous lancer, vous pouvez voir des exemples de pépites sur : https://www.bm2050.fr/decouvrez-le-monde-extraordinaire-de-bordeaux-en-2050