Bordeaux : un partenariat pour la promotion du sport pour tous

« Ils ont des étoiles plein les yeux ». Abdoulaye Ndiaye accompagne les douze jeunes de l’Académie YouNus pour cette journée un peu spéciale. En effet, pour la première fois, l’équipe de France féminine de Football joue un match à enjeu à Bordeaux, et ces douze enfants vont être au plus près des joueuses, puisqu’ils sont les porte-drapeaux du match. EDF, partenaire de la Fédération Française de Football, mène l’opération ‘porte-drapeau’ et a choisi l’Académie YouNus pour le match France-Serbie (remporté 6-0 par la France) du 9 novembre dernier. Avant de se rendre au stade, les enfants de l’association bordelaise ont d’abord joué un match amical contre des jeunes d’UrbanSoccer Pessac et ont pu échanger avec l’ancienne internationale Laura Georges, retraitée depuis 2018.

Un engagement en faveur de l’accès au sport

Cet après-midi du 9 novembre est également l’officialisation d’un partenariat signé récemment entre EDF et UrbanSoccer. Le partenariat a deux volets : commercial et humain. Le fournisseur d’électricité s’engage notamment à alimenter les 31 centres UrbanSoccer français. EDF souhaite également tester un nouveau dispositif d’alimentation, plus respectueux de l’environnement : le Pilotage Intelligent des Bâtiments (PIB). « Le PIB permet de consommer moins, et mieux, précise Matthieu Rafinesque, chargé du sponsoring sportif chez EDF. C’est un logiciel, géré à distance par l’entreprise pour adapter la consommation électrique des locaux, permettant de réduire de manière significative les émissions polluantes et alléger les factures ».

L’autre volet du partenariat repose sur le développement du sport pour tous et du football féminin. EDF y travaille depuis des années à travers notamment le « Team EDF », un groupe de 14 sportifs handisport et valides, œuvrant pour la diversité et l’engagement dans le sport. UrbanSoccer annonce la mise en place de créneaux 100 % féminins et la création d’une ligue féminine de foot à 5. Les deux partenaires s’engagent ainsi pour la promotion du football féminin, dont le développement est un des objectifs fixés par la Fédération française de Football.