Tribune Libre : Florence Rialland : Pour une vraie démocratie participative à Villenave d’Ornon

Nous avons tout d’abord rassemblé des Villenavais intéressés par cette démarche en travaillant par ateliers participatifs et par thèmes sans a priori. Nous avons pu ainsi, dans le respect de nos valeurs progressistes, élaborer une base de constats et de propositions.

Ensuite, nous avons rencontré des habitants dans des quartiers (quartier neuf du Bocage et prochainement quartier de Sarcignan) pour nous confronter à leurs attentes. Cette démarche permet parfois de remettre en cause nos analyses de départ ou plus souvent d’affiner nos constats et propositions.

Nous avons répété ce travail sur les thèmes de l’urbanisme et de l’aménagement du quartier de Chambéry, sur celui de la jeunesse, de la culture et de l’éducation ainsi que sur le thème des mobilités et des transports.

Pour nous, la démocratie ne doit pas se limiter aux périodes pré-électorales . Elle doit s’exercer entre les intervalles de ces échéances électorales. Nous pensons nous inspirer de l’expérience de Jo Spiegel , maire de Kingersheim dans la banlieue de Mulhouse . En effet, la démocratie participative est à construire ; elle n’est pas un processus naturel.

Jo Spiegel et son équipe municipale ont mis en place des budgets participatifs avec 40% de volontaires, 20% de personnes directement concernés par le sujet et 40 % de personnes tirées au sort. Ils ont ainsi réuni près d’un millier de participants (sur 9000 inscrits sur les listes électorales). La participation à Kingersheim n’est pas la simple expression de son opinion ; c’est la transformation de soi dans un processus de délibération collective.

Certes, ce n’est pas un chemin facile mais nous pensons adapter cette méthode à Villenave d’Ornon. Il existe dans notre ville un fort tissu associatif avec des bénévoles très engagés. Notre ville a besoin d’une respiration démocratique.

Ce que nous proposons ainsi n’est pas un artifice de communication mais la construction d’un vrai renouveau du dialogue avec les citoyens.