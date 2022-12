A Bordeaux, le secrétaire d’Etat au ministre de l’Intérieur défend les interpellations du 8 décembre

Points d’étapes

Le cours Victor Hugo et la rue Ravez ont été les deux secteurs les plus touchés ce samedi à Bordeaux lors de la quatrième journée de mobilisation des “gilets jaunes” (136 000 manifestants dans toute la France). Dans la capitale girondine, elle a dégénéré en fin de journée, au moment ou beaucoup de gilets jaunes avaient été dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre. A la suite des d’importantes dégradations constatées en marge des affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre, la préfecture a affirmé ce dimanche que 69 personnes avaient été interpellées et 54 placées en garde-à-vue. 32 manifestants ont été blessés durant ces affrontements (et six policiers), et un manifestant de 26 ans originaire de Bayonne ayant eu la main arrachée en ramassant une grenade lacymogène a annoncé ce lundi son intention de porter plainte. C’est dans ce contexte très tendu et après une nouvelle action des gilets jaunes dans la nuit de dimanche à lundi (ayant provoqué des perturbations lundi matin sur l’A10, la RN10 et la rocade bordelaise) qu’une visite surprise a eu lieu à Bordeaux ce lundi matin. Avant les annonces attendues par le chef de l’Etat ce lundi soir, Laurent Nunez, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Il y a rencontré forces de polices, élus et parlementaires, avant de se rendre dans la même journée à Toulouse et à Saint-Etienne, villes également touchées par les incidents du week-end.

Interrogé à la suite d’une réunion avec les élus et représentants institutionnels à la mi-journée, le secrétaire d’Etat a défendu le nombre d’interpellations réalisé en amont des manifestations, des interpellations critiquées plusieurs fois par plusieurs avocats. Laurent Nunez s’est toutefois refusé à parler d’interpellations préventives. “Il n’y a pas eu d’interpellations préventives. Des contrôles préventifs ont été mis en place, c’était aussi le cas à Bordeaux, notamment dans les gares. Ce sont des contrôles qui ont été effectués sur réquisition du procureur de la République au cours desquels on a fait ouvrir les sacs et on a interpellé les individus que l’on a trouvé en possession d’armes par destination. Ce ne sont pas uniquement des contrôles préventifs, on constate une infraction et ensuite, ces individus sont placés en garde-à-vue pendant laquelle on constate ou pas la réalité de cette infraction, à savoir participer à un attroupement violent armé” (il fait ici référence à une loi du 2 mars 2010).

Question de répartition

Près de 2000 personnes ont été interpellées ce samedi dans toute la France (dont 1082 à Paris) et plus de 1700 placées en garde-à-vue. Le procureur de Paris, René Heitz, a qualifié leur profil comme “très proches de ceux du samedi précédent”. Ce lundi, des élus (dont, notamment, le député de la Loire Jean-Louis Gagnaire ou le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau) ont dénoncé une “mauvaises répartition” des forces mobiles sur le territoire, estimant que Paris ou Lyon avaient été privilégiées dans le déploiement des effectifs par rapport à d’autres villes de province comme Bordeaux ou Toulouse. Interrogé sur la question, le secrétaire d’Etat a catégoriquement nié ces allégations. “Il est inexact de dire que Paris a été privilégiée. La province a aussi bénéficié d’un peu moins d’une soixantaine de forces mobiles venues renforcer les différentes villes de province, dont quatre forces d’unité mobiles à Bordeaux. Cette répartition est adaptée au niveau de menace que nous connaissons”.

Le responsable a, enfin, rappelé que “les forces de police sont réparties sur l’ensemble du territoire selon une répartition fixe et durable à l’année. Les grandes métropoles sont plutôt bien dotées en effectif mais je rappelle que l’objectif du président Macron, c’est de recruter 10 000 policiers et gendarmes sur l’ensemble du quinquennat. Ce plan a d’ailleurs commencé dès 2018 et il va se poursuivre l’an prochain avec respectivement 2000 et 2500 policiers recrutés. Suite aux suppressions d’effectifs effectuées entre 2007 et 2012, ce n’est qu’à la fin de l’année 2019 que nous aurons reconstitué le volume du corps des gardiens de la paix tel qu’il était en 2007. Il y a parfois des réalités bonnes à rappeler, notamment à certains élus qui nous attaquent sur ce terrain là”. Interrogé en fin de réunion, le maire de Bordeaux Alain Juppé, venu constater les dégats en centre-ville dimanche, a précisé que Bordeaux était “en train de faire le bilan” mais que “les conséquences économiques sont désastreuses pour le tourisme, le commerce. Bordeaux est blessée dans sa chair mais aussi dans son âme. La vertu de modération de la ville a été balayée par des manifestations haineuses. Il faut que force reste à la loi républicaine, les forces de l’ordre vont continuer à assurer leur mission. On attend une réponse politique, tout se jouera dans l’intervention du Président de la République. La démocratie représentative est un bien précieux qu’il faut défendre à tout prix, mais ça ne suffit pas : il faut la compléter et la régénérer par des formes nouvelles de démocratie participatives. On le fait au niveau local, il faut les imaginer au niveau national”. Le secrétaire d’Etat a, enfin, assuré qu’à Bordeaux (566 policiers et gendarmes et deux véhicules blindés) comme ailleurs, l’important dispositif policier mis en place serait “maintenu tant que le mouvement durera”.