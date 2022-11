“L’écharpe bleue des grandes occasions” et le sourire du garant républicain scandant que “tout est conforme à la constitution”. Ce samedi 14 décembre, l’ancien maire de Bordeaux Alain Juppé était aux côtés du nouveau, Nicolas Florian, et du président de la métropole bordelaise (et maire du Bouscat) Patrick Bobet pour couper officiellement le ruban d’inauguration de la ligne D du tramway bordelais, désormais entré en service entre la place des Quinconces et la mairie du Bouscat. “Je voudrais saluer tous ceux qui ont souffert pendant les travaux, ceux qui ont oeuvré à les terminer et ceux aussi dont la vie quotidienne va changer”, a ainsi souligné l’ancien Premier ministre lors d’une intervention surprise (sans vraiment en être une…).

Il aura en effet fallu trois ans et demi pour que ce long chantier prenne fin, la première soudure de rail ayant eu lieu le 3 octobre 2017. Les 3,5 kilomètres de ce premier tronçon n’attendront pas longtemps avant d’atteindre 9,8 kilomètres : le président de la métropole a en effet pris date au 29 février prochain pour livrer cette seconde partie jusqu’à Eysines. Le montant total du chantier s’élève à 250 millions d’euros dont 24 millions abondés par l’État au titre du Grenelle de l’Environnement. La fréquence de ce nouveau tram sera de 7 min 30 en journée et fonctionnera de 5h du matin à minuit et jusqu’à 1h15 les jeudis, vendredis et samedis, et de 3 minutes environ sur le tronc commun avec la ligne C passant par la Gare St-Jean avec un terminus à Carle Vernet.

Cette nouvelle ligne est accompagnée de quatre parkings de proximité nouveaux inaugurés depuis novembre 2016 (“Nicolas Beaujon” situé barrière du Médoc, “Schumann” au Bouscat, “Laharpe” avenue d’Eysines et “Libération”). Un nouveau parking public doit voir le jour sur l’ancien site Marie Brizard courant 2020. Le réseau TBM a également été réorganisé : la Lianes 6 effectue désormais son terminus à la mairie du Bouscat, l’itinéraire de la ligne 29 a été modifié pour être en connexion avec la ligne D et les fréquences de la ligne 33 ont été renforcées au heures de pointe (20 minutes au lieu de 30). Les commerçants, eux, ont été indemnisés pour les nuisances causées par les travaux : 552 dossiers ont été déposés à la Commission d’Indemnisation amiable pour un montant total de 5,65 millions d’euros. La métropole a également mis en place un dispositif d’aide similaire.

Le futur déjà prévu

Cette inauguration marque également la fin de la phase 3 du tramway, démarrée par les extensions des lignes A,B et C, le tout pour un investissement global de près d’un milliard d’euros. “Pour la rue Fondaudège, il y aura des usages à adapter en fonction des types de mobilités. Un état des lieux sera fait rapidement”, a ainsi promis Nicolas Florian, qui a également évoqué les prochains chantiers à venir, notamment la transformation des boulevards “un nouveau pas qu’il faut franchir pour étendre le centre”, qui fait l’objet d’une concertation publique lancée en novembre. Après le test de bus électriques, la métropole réfléchit également à de nouveaux bus à hydrogènes. La phase 4, elle, est déjà dans les tuyaux : extension de la ligne A vers l’aéroport en 2022, lancement de l’enquête publique sur le BHNS vers Saint-Aubin en mars 2020, débranchement de la ligne B vers Gradignan (dont la concertation s’est clôturée le 3 décembre) font ainsi partie des grandes étapes à venir. Le SDODM voté en 2016 prévoit aussi une extension du tram D vers Saint-Médard-en-Jalles. La Déclaration d’Utilité Publique doit voir le jour en 2020.