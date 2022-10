Croiser les ressources locales au profit de la jeunesse. Après la carte jeune, lancée en avril 2019, l’offre au service de la jeunesse métropolitaine est renforcée par le site web « Jeune à Bordeaux ». Ce dernier est le fruit d’une collaboration entre le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et la majorité de ses communes ainsi que le Conseil Régional. « Jeune à Bordeaux » se veut rassembleur, et ne s’adresse donc pas qu’aux étudiants, mais à tous les jeunes, « notamment ceux qui sont hors des radars », précise Guillaume Garrigues, conseiller métropolitain et conseiller municipal délégué de Talence.

« Le jeune sait chercher l’information, il suffit de la proposer et la condenser sur une plateforme », d’après Arielle Piazza, adjointe au maire de Bordeaux et conseillère métropolitaine. Pour Constance d’Auber de Peyrelongue, présidente du CRIJ Nouvelle-Aquitaine,« Jeune à Bordeaux » a pour vocation « de toucher les problématiques de tous les jeunes, qu’ils soient étudiants ou non ». Ainsi, les informations sur la recherche d’emploi, la mobilité, le logement, la santé et de nombreux contacts sont à disposition des jeunes, « un agrégat d’infos utiles pour le parcours vers l’autonomie de nos jeunes » pour la présidente du CRIJ. Le site Jeune à Bordeaux est le deuxième du genre impulsé par le CRIJ avec le site « Jeune à Poitiers ». Un troisième site « Jeune à Limoges » est en projet.

Pour les collectivités souhaitant proposer du contenu pour « Jeune à Bordeaux », s’adresser à bordeaux@crijna.fr