La plateforme de divertissement Mérignac+ n’attend que vous

Près de 10 000 euros et beaucoup de temps. C’est ce qu’a couté cet investissement. « Tout est parti d’une demande de deux élus », explique Clémence Coppey. Pendant le confinement au mois de mars, il a fallu trouver un moyen pour la Ville, de garder un lien avec ses publics, en particulier avec la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.

Sur le site, différentes catégories sont à retrouver en fonction de l’âge. C’est donc autour de cinq univers que s’articule la plateforme Mérignac+: 0-3 ans, 4-6 ans, 7-10 ans, 11-15 ans, et 16 ans et plus. Le site plus.merignac.com est alimenté par presque tous les services de la Ville : directions de la culture, de l’éducation, des sports, de la jeunesse, de la petite enfance, etc.

Quel contenu?

« Tout d’abord, il a fallu penser aux utilisateurs ! Comment capter l’attention, l’intérêt des enfants ? Quelle était notre légitimité en tant que ville ? Quel rôle avions-nous à jouer sur le numérique ? Comment associer toutes nos directions (culture, sport, jeunesse, développement durable) sur ce projet ?» Sur la partie scolaire, la ville est restée sur de l’accompagnement aux devoirs. Ce qui est envisageable par la suite, c’est que « si une école de la ville ou un collège, adore le projet et souhaite nous aider à publier du contenu pour les enfants, il serait tout à fait possible de les intégrer à la démarche », poursuit la responsable digital.

Quel genre de contenus est mis à disposition sur la plateforme? D’abord, il est possible de retrouver des contenus originaux créés par les différents services de la ville, pour valoriser un savoir-faire. Par exemple, Mickael, éducateur sportif, a mis à disposition un contenu course d’orientation. Pendant le confinement, il a créé plein des vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, dans le dispositif sport à la maison. Autre exemple, des podcasts, avec par exemple des comptines qui ont été créées par une assistante maternelle du RAM (Relais Assistantes Maternelles) de Mérignac. « Stratégiquement, on est en train de former nos équipes pour qu’elles soient capables de créer seules du contenu pour le web », explique Clémence Coppey. « L’idée à terme étant d’aller vers la mise en place de comités édito et la co-construction de contenus ». poursuit-elle. « Ce sont des contenus qui existent déjà pour la plupart, en version papier et donc là l’idée, c’est d’aider nos services à digitaliser ces différents supports pour ensuite les mettre à disposition sur Mérignac+ ».

Ensuite, on retrouve du contenu qui va plutôt valoriser une offre de service. Par exemple dans la rubrique 0-3 ans il y a un contenu qui s’appelle « Bête et Méchant », qui est publié par la médiathèque. « Le contenu de « Bête et Méchant » est un contenu disponible sur YouTube musique mais surtout, je vois que je peux emprunter cet album gratuitement à la médiathèque », explique-t-elle.

Inciter à utiliser les services de la ville

« Nous allons nous poser la question différemment « Comment faire connaitre le conservatoire aux enfants et leurs donner envie de venir nous voir, de s’y inscrire ? » », raconte Clémence Coppey. L’idée qui va être mise en place dans les jours à venir, c’est de créer des vidéos avec des professeurs du conservatoire. « On fait le pari que si l’enfant a suivi ces cours en ligne, il sera plus facile pour lui de passer le cap de venir nous voir dans nos structures physiquement pour s’inscrire ». Ici, on est plus sur la valorisation d’un service.

En clair, les bibliothécaires de la médiathèque peuvent poster des coups de coeur littéraires, les animateurs de l’Espace Jeunes des conseils pour faire son CV, les assistantes maternelles des comptines ou des idées d’activités, les médiateurs culturels de la Vieille Église des astuces pour mieux cadrer ses photos, etc.

Mais sur la plateforme, il est aussi possible de créer son espace personnel, qui permet une offre sur-mesure. L’idée, c’est que grâce à leur compte utilisateur, les familles ou les jeunes, peuvent suivre leurs structures préférées, ajouter des contenus en favoris dans leur carnet de bord et disposer d’une page d’accueil personnalisée.

Les + pour la ville

Mérignac+ ce n’est pas seulement un service à l’usager mais également un outil permettant d’ajuster la stratégie de communication de la Ville au plus près des usages et des besoins. « Grâce au site et aux statistiques, on va savoir précisément ce qui intéresse les jeunes. On va pouvoir adapter nos contenus mais aussi les différents évènements qu’on peut leur proposer ». Un « passeport vacances » leur sera aussi proposé pour les vacances de Noël, dans lequel les jeunes retrouveront des idées d’activités afin de s’occuper.

Vous pouvez retrouver la vidéo de démonstration sur Youtube