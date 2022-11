Lormont : Tea Lab ouvre ses portes dans le vieux bourg !

Situé sur les quais lormontais, Tea Lab (comprenez « Lieu Animé de Bien vivre ») offre à ses clients, une belle vue sur la Garonne. Plus qu’un salon de thé, l’endroit se veut hybride, un « tiers lieu » selon les termes de Sophie Boréave, créatrice et gérante de cet établissement qui dénote. « C’est un endroit que j’avais envie d’ouvrir pour le partager avec d’autres. Un lieu situé entre la vie de famille et le bureau où l’on peut venir pour travailler, ou simplement passer à toute heure pour savourer une boisson chaude ou froide en dégustant des douceurs », poursuit la créatrice de l’établissement dont l’idée s’inspire ouvertement des cafés familles qu’elle découvre à Toulouse, il y a quinze ans. Conçu avec une grande salle commune au rez-de-chaussée et des bureaux ainsi qu’une salle de réunion d’une capacité de douze personnes à l’étage, Tea Lab accueille une clientèle composée d’étudiants, de travailleurs nomades ou de simples flâneurs, le tout dans cadre chaleureux et une ambiance cosy. Une restauration (pour déjeuner, bruncher ou simplement grignoter), composée de produits bios et locaux et l’organisation d’ateliers (bien-être, écriture, comptabilité, pilate…) ou encore d’événements (café des familles hebdomadaire, mise en avant d’artisans lors du « P-tea marché » une fois par mois…) viennent enrichir cet espace dont l’occupation se décline à la carte, en fonction des besoins en termes de place ou de temps. Lieu éco-responsable (l’énergie y est verte et les déchets alimentaires récupérés pour être compostés), Tea Lab est aussi comptoir de la Miel (Monnaie d’Intérêt Économique Local), pour ceux qui le souhaitent. Alors, envie d’un break ou simplement de travailler autrement ? N’attendez plus ! Tea Lab vous accueille au pied du vieux bourg historique de Lormont dans un cadre où plaisir et travail se côtoient sans problème.

Tea Lab :

https://www.facebook.com/Le-Tea-Lab-252935612272748/