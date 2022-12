Lormont : Bilan de la 3ème édition des Rencontres Citoyennes

C’est donc devant une soixantaine de personnes (108 invitations avaient été envoyées aux administrés ayant participé aux ateliers de co-construction durant l’année), qu’a eu lieu le bilan de la 3ème édition de ces Rencontres Citoyennes lormontaises. Une série de rendez-vous qui, de février à juin, ont permis aux habitants d’échanger avec le Maire sur des thématiques en lien avec leur quotidien. Réunions plénières et ateliers ont donc été animés dans les différents quartiers de la commune. Des temps d’échanges durant lesquels de nombreuses propositions ou solutions pour améliorer la vie des quartiers ont été évoquées. « Vous avez beaucoup travaillé avec nous en 2018 » a d’ailleurs noté avec satisfaction Jean Touzeau, maire de la cité. Et il est vrai : 5 réunions plénières (une par grand quartier), autant d’ateliers de co-construction, 2 escales citoyennes (déclinaisons locales d’ateliers), 11 réunions de pilotage avec les services et 590 dialogues directs ouverts entre habitants et démocratie participative ont eu lieu. Côté fréquentation, les plénières ont rassemblé 270 habitants (chiffre stable) alors que les ateliers et escales ont réuni 124 personnes (soit 2,5 fois plus que l’an dernier). Parallèlement, 12 000 km ont été parcourus par les agents régulateurs de l’espace public et 4 000 km par l’encadrement pour rencontrer la population sur le terrain.

Des progrès et des attentes

Nouveauté 2018 : désormais, un véhicule SVP (Signalement Voie Publique) sillonne la ville du lundi au samedi. Un véritable travail de proximité où deux agents qui se relaient, passent au crible les éventuels problèmes rencontrés afin de les résoudre au plus vite. Service joignable au 06 33 14 69 11. Concernant les thématiques abordées, on retrouve sans surprise les questions d’hygiène et de propreté (28% des demandes), les problèmes de mobilité et de stationnement (52%) et la tranquillité et sécurité publique (15%). Plus concrètement, sur les 148 cas traités cette année, 71 ont été résolus. « Vos propositions ont été appliquées et sont aujourd’hui faites, parfois durablement. Ainsi en est-il entre autre, du réaménagement de la sortie de l’impasse du Potier, des passages piétons surélevés rue Édouard Herriot, de la planification des enlèvements de voitures ventouses ou des verbalisations de stationnements dangereux», précise l’élu. 53 autres cas sont en cours de résolution :« les propositions ont été validées avec un calendrier parfois difficile à maîtriser ». Exemple ? Les contrôles par radars pédagogiques, la zone 30 sur le Bourg Doyen, la finition des trottoirs rue Élie Faure, la collecte des ordures ménagères rue Sourbes ou le déploiement d’une vidéo protection. « Ce qui fait que 124 fois sur 148, vos propositions ont été approuvées », se félicite le Maire.

Mais parfois aussi, pour des raisons techniques, juridiques ou économiques, les propositions n’ont pu être retenues. Des solutions alternatives sont alors recherchées et 19 cas attendent encore une solution ; notamment la circulation et le stationnement de la rue Saint Cricq, le traçage de stationnement alterné route de Bordeaux et rue A.Resnais ou encore l’inversion de priorités entre la rue du Stade et la route de Bordeaux, idem entre la rue Condorcet et la route de Bordeaux et entre la rue Tallavi et la rue Biette. Enfin, 5 cas demeurent lourds et complexes : la tranquillité publique sur deux ou trois sites, les rodéos de motos sur quelques axes, les regroupements sur le centre commercial Génicart, le sens de circulation rue des Gravières et la collecte des encombrants à recalibrer.

Un bilan plutôt positif

Évoquant les deux préoccupations majeures de ses administrés (l’hygiène et les questions de stationnement et de circulation), Jean Touzeau a souhaité faire une mise au point : « Pour ce qui est de la propreté de la ville, il y a eu une évolution positive. On a mis en place un plan d’urgence en réunissant tous les acteurs et en les invitant à apporter des réponses. Ça va mieux mais restent les problèmes de citoyenneté dans certains quartiers… ». Concernant le second écueil : « c’est le problème de toute la Métropole. On paie aujourd’hui l’absence de réalisation du grand contournement de Bordeaux », avant de rappeler que « la ville (de Lormont) est remarquablement desservie par les transports en commun. Une réseau qui s’étendra encore en 2019 avec le passage de la liane 7 par Lissandre, « un autre moyen de limiter les embouteillages ».