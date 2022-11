Les jeunes Mérignacais à l’heure de l’orientation

Le pavillon des congrès du Pin Galant grouillait d’adolescents en cet après-midi du 12 février. Organisé en différents groupes, ils disposaient chacun d’un temps imparti pour aller à la rencontre des professionnels de leur choix, pour poser leurs questions, personnelles ou souvent inspirées du questionnaire fourni par le forum.

Ce forum était organisé sous l’égide du Comité local école entreprise (CLEE) mérignacais, co-présidé par Martine Berjot, principale du collège Capeyron et Jean-Luc Gelin, responsable d’entreprise. Martine Berjot s’est ainsi réjouie de la coopération renforcée avec les entreprises. Le but de ce forum est de « fédérer les différents acteurs locaux et de faciliter l’orientation des élèves », en pleine transformation du lycée et de l’apprentissage.

Le maire de Mérignac, Alain Anziani a lui aussi pris la parole pour saluer cette initiative car selon lui « le savoir est une forêt, la vie professionnelle en est une autre ». Le FMJM est ainsi un carrefour « aménagé à l’intersection de ces deux forêts ». Parmi les intervenants présents, deux parents d’élèves, travaillant dans l’aéronautique. Une vraie opportunité pour affirmer le lien entre ces deux univers, parfois trop déconnectés.

Près d’une centaine de professionnels réunis

71 stands professionnels, répartis en 13 pôles pour une plus grande clarté : Droit et justice, Agriculture et environnement, BTP, Santé ou encore Communication, tous les domaines étaient représentés. Dans le pôle formation, une vingtaine de d’établissements étaient venus, principalement des lycées, destination de la majorité des élèves présents. Au total, une centaine de personnes venue informer ces jeunes souvent en peine face aux réformes et possibilités d’orientation.

Toute l’après-midi, de 14 h à 16 h, les collégiens ont défilé entre les stands. Le pôle « droit et justice » a remporté un franc succès, ses intervenantes n’ont pas eu une minute de répit, constamment assaillies par les questions des élèves. Parmi elles, Lisiane Fricotté, juriste. Grand-mère d’une collégienne, c’est comme cela qu’elle a eu connaissance du forum et qu’elle s’est proposée pour intervenir. Elle a raconté son parcours aux élèves et les a rassurés sur le fait qu’il n’y pas « qu’un seul parcours, on peut aussi changer de voie ».

Du côté de l’entreprise Cassous, spécialisée en BTP, peu de répit également : « durant plus d’une heure, on a eu un flux continu d’élèves venus nous poser des questions », énonce Émilie Mosca. Signataire d’une convention avec la mairie de Mérignac, l’entreprise vient au forum pour promouvoir la filière BTP et proposer « une vision différente » de cette poursuite d’études. De nombreux autres stands n’ont pas eu de mal à faire le plein d’élèves et de questions comme les stands dédiés à l’esthétique, à la puériculture mais aussi à l’industrie technologique.

La Mission Locale disposait également de son stand pour répondre aux questions des jeunes, qui ignore souvent l’existence de cette structure pour les accompagner dès leurs 16 ans à la fois professionnellement et socialement, lorsque leur situation personnelle le nécessite. Aux côtés de la mission locale, la structure Espace Métiers Aquitaine (EMA), chargée d’informer des offres de formations, de rediriger les jeunes vers un processus d’orientation. Développé par la région, l’EMA est un premier niveau d’information, sans prise en charge globale, contrairement à la Mission Locale.

Autre nouveauté pour ce 2e Forum, l’ouverture aux parents. De 16 h à 17 h, les parents des élèves de 3e étaient conviés à venir poser eux aussi leurs questions aux professionnels. « Ils sont les premiers prescripteurs d’orientation », estime Martine Berjot.