Alain Anziani, maire de Mérignac 1° vice-président de la métropole

« C’est avec une grande tristesse est beaucoup d’émotion que j’ai appris la disparition de Michel Sainte-Marie.



Michel Sainte-Marie est une grande figure de Mérignac et de l’agglomération bordelaise. Il a joué également un rôle significatif dans l’actualité nationale aux côtés de Pierre Mauroy à qui il aimait rendre hommage.



Né à Bayonne en 1938, ce professeur de physique-chimie, membre fondateur de la fédération Léo Lagrange, adhère à la SFIO dès 1958 et devient premier secrétaire de la fédération socialiste girondine en 1971. Cette même année, il entame son premier mandat d’adjoint au maire de Mérignac. Elu député de la Gironde en 1973, il devient Maire de Mérignac après le décès de Robert Brettes en 1974. Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux en 1977, il aura initié avec Jacques Chaban-Delmas cette culture de la cogestion propre à l’institution devenue métropolitaine, pour conduire de grands projets dans l’intérêt général.

Lettré, fin mélomane, réfléchi mais vif dans son action, il était d’une grande lucidité et d’une forte opiniâtreté. Homme de valeurs et d’engagement, il aura façonné l’image de notre ville qui lui doit son dynamisme, son large essor économique, sa solidarité sociale mais aussi son rayonnement culturel, avec l’émergence du Pin Galant, du Krakatoa, du cinéma et de la Médiathèque.



La Ville met ses drapeaux en berne et organisera un hommage dans les prochains jours”

Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de la métropole

“J’apprends avec une grande tristesse la disparition de Michel Sainte-Marie. Avec son départ c’est une page de la vie politique locale qui se tourne. A l’Assemblée Nationale, à la Communauté urbaine de Bordeaux et dans sa chère ville de Mérignac, dirigée pendant 40 ans, il était unanimement reconnu pour sa rigueur et sa loyauté.

Fidèle à ses engagements politiques, il n’avait cependant pas hésité à initier, à la CUB avec Jacques Chaban-Delmas en 1977, le modèle de cogestion qui, depuis lors, a permis à cette collectivité d’avancer sans heurts. J’ai eu, pour ma part, grand plaisir à travailler avec lui sur des dossiers structurants pour notre agglomération. J’ai pu apprécier la finesse de ses analyses politiques et son respect de la parole donnée.”





Marie Récalde, adjointe au maire de Mérignac

“Député-Maire emblématique de Mérignac, Michel Sainte-Marie laisse pour chacun des Mérignacais et pour l’ensemble des “habitants de l’agglomération bordelaise, la trace de son infatigable engagement au service de tous, sans distinction ni sectarisme.

Il était de ces hommes dont la parole est concise et fiable. Il avait ce goût de l’innovation et du développement économique mis au service de sa ville, de son agglomération, de la circonscription et du pays tout entier.

Il avait le souci constant de permettre à chacun de trouver sa place dans la société et de s’y épanouir. Homme d’engagement et de convictions, il savait qu’il n’est de richesse que d’hommes.

Il laissera dans sa ville de Mérignac les traces solides de son action (Pin Galant, équipements sportifs, Krakatoa, ferme pédagogique, Mérignac Soleil, Médiathèque, etc).

En 2007, il m’avait fait l’honneur de me choisir pour être sa suppléante à la députation. A ses côtés, j’ai sillonné cette 6ème circonscription de la Gironde à laquelle il a tant apporté, apprenant sans cesse de son expérience et de sa sagesse.



En 2012, il a choisi de « passer le relais » en ayant préparé sa succession sur ce mandat de député par lequel il a fait rayonner sa circonscription. Il était un de ces rares hommes politiques qui ont su préparer l’après et faire le choix de faire confiance à une femme dans ce combat. Il m’a transmis le flambeau et je lui ai succédé à l’Assemblée nationale, l’ayant toujours à mes côtés en guide éclairé. Une grande figure de Mérignac et du socialisme girondin s’en va.

Nous lui devons beaucoup. Moi en particulier.”





Thierry Trijoulet, premier secrétaire fédéral du PS Gironde

“C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que la Fédération du Parti Socialiste de la Gironde fait part du décès de Michel Sainte-Marie, maire de Mérignac de 1974 à 2014 et député de la 6e circonscription de la Gironde de 1973 à 2012, pour ses mandats politiques les plus marquants.

Il fut aussi un militant engagé au sein de la famille socialiste dès 1956, ce qui l’amena à occuper de nombreuses fonctions comme 1er Fédéral du Parti Socialiste de la Gironde de 1971 à 1979 mais aussi au plan national comme secrétaire à la Jeunesse puis au Sport et aux Loisirs. Au Parti Socialiste, il était très proche de Pierre Mauroy et lui resta d’une grande fidélité. Il participa à la construction du Parti Socialiste issu du Congrès d’Épinay en 1971 et à son ancrage sur le territoire de notre département. Il fut une de ces personnalités politiques marquantes au plan local qui ont œuvré pour préparer tant les victoires électorales locales que nationales pour la gauche depuis les années 1970 jusqu’à son retrait de la vie politique. Retrait qu’il avait savamment préparé en assurant sa succession tant à la ville de Mérignac en 2014, avec Alain Anziani, que sur la 6e circonscription en 2012 avec Marie Récalde. C’est un parcours politique comme on n’en fera certainement plus mais qui honore l’engagement politique pour la chose publique. Comme il le disait lui-même, « il faut avoir de fortes convictions mais toujours avec ouverture d’esprit, condition essentielle pour faire de la politique notamment au plan local ». Il fut Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux de 1977 à 1983 et un élu qui comptait au sein de cet établissement. Il a été aussi élu Conseiller Général de la Gironde pour le territoire de Mérignac de 1974 à 1982. Très respecté dans son approche de la vie politique, toujours très réfléchie et calculée, il était surnommé le « Sphinx » par certains et suivant certaines situations politiques, redouté par d’autres ! Il a en tant que maire toujours impulsé une forte dynamique de développement au service de sa ville et de ses habitants sur tous les plans, économique, social, sportif et culturel. Il s’honorait en tant que député d’avoir participé aux votes de nombreuses lois pour notre pays et notamment avec l’abolition de la peine de mort en 1981.”