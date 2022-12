Foire Internationale de Bordeaux :les élus ouvrent la marche

Après deux années de crise sanitaire, la Foire internationale de Bordeaux est enfin de retour. Afin d’inaugurer l’événement, les élus locaux ont fait un tour des lieux ce matin. A l’occasion de cette édition durant laquelle l’Egypte est mise à l’honneur avec l’exposition et le quartier Egyptien, le Premier conseiller de l’Ambassade d’Égypte s’est aussi rendu à la Foire en tant que représentant de l’Ambassadeur.

Brigitte Bloch, Vice-Présidente Tourisme, évènements et équipements métropolitains à Bordeaux et Fabienne Buccio, Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, et les présidents des chambres consulaires ont participé la visite. Le maire, Pierre Hurmic, n’a pas pu être présent et a été remplacé par Claudine Bichet, première adjointe au maire de Bordeaux 2022. A l’instar du maire, Alain Rousset, Président de la Nouvelle-Aquitaine, n’a pas pu se déplacer. Françoise Jeanson, vice-présidente du conseil régional de nouvelle Aquitaine, l’a représenté. Le petit cortège a commencé sa visite par le stand des pompiers, avec un camion et une formation aux « gestes qui sauvent», puis a poursuivi son tour avec une visite rapide de l’exposition Le trésor de Toutânkhamon.



Philippe Autran, Président des Congrès et expositions de Bordeaux, et les élus locaux sont ensuite montés sur scène pour un discours d’ouverture, prenant place après une danse égyptienne. « Je suis fier et heureux qu’après deux ans d’interruption, le premier évènement qui se tient ici soit lié à mon pays, » a déclaré le Premier conseiller de l’ambassade d’Égypte. Après le discours d’ouverture, le groupe a cheminé parmi les exposants, et a terminé sa visite au Salon de l’Agriculture : Un programme rempli, pour l’ouverture d’un évènement « que l’on a beaucoup espéré et attendu, » a affirmé Fabienne Buccio.