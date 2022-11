Floirac-Dravemont : la nature s’invite à la Résidence Blaise-Pascal-Corneille

Nichoirs à chauves-souris, nids pour les hirondelles, hôtels à insectes ou encore abris à hérissons : durant le mois de juillet, la Maison des Initiatives de Floirac-Dravemont a mis en place des animations destinées à favoriser le retour de la biodiversité au cœur de la Résidence Blaise-Pascal-Corneille. Une opération réalisée en partenariat notamment, avec le bailleur social Aquitanis, l’association « Tous aux abris » et le conseil citoyen de Floirac-Dravemont ; chantier d’ailleurs poursuivi (et financé) en août par ce dernier. Lieu de partage permettant d’informer le public sur le projet de renouvellement urbain de Dravemont, cette structure inaugurée en mai dernier propose également de le co-construire avec ses habitants. Un point essentiel pour Benoît Guillet, animateur à la Maison des Initiatives, qui y voit un lieu de rassemblement, de concertation et le moyen de concrétiser « leurs envies concernant le quartier ». L’objectif ? « Occuper le site de façon récurrente sur des thématiques données. Aller surprendre l’habitant par des pratiques nouvelles ou pas envisageables dans un quartier dit sensible », précise-t-il, réfutant aussi l’idée qu’il y ait une biodiversité des villes et une biodiversité des campagnes. « On a décidé de mettre en place des ateliers autour de cette thématique, en lien avec ce que les habitants attendent en terme de nature », poursuit-il, dénonçant au passage la « véritable précarité verte existant dans les quartiers populaires ». A l’origine du projet, donc, le souhait des habitants, mais aussi le désir d’Aquitanis de valoriser le vert.

Les habitants, « experts d’usage » de leur quartier

Une réalisation qui cache aussi un autre objectif : « C’est pour dire : nous, on est là et on a envie de faire des choses. Donnez-nous les moyens de les faire et arrêtez de nous voir comme un quartier sensible », précise pour sa part, Jacques Meunier, coordinateur du conseil citoyen de Dravemont et habitant de la Résidence, visiblement irrité par l’image que renvoie son quartier. « Il n’est sensible que par rapport au revenu médian des habitants. Sinon, ici, c’est un quartier normal. Les gens n’ont que des images rapportées et donc faussées. Pour s’en faire une idée vraie, il faut rencontrer ses habitants. C’est avec cette image qu’on fait un tableau et en tant que conseil citoyen, c’est aussi notre mission de contribuer à la changer. » Autre revendication : le refus de se voir imposer par des gens venus de l’extérieur, des choix qui ne correspondent pas aux attentes des locaux : « Qu’on arrête de nous imposer des choses ! On est en capacité de mettre en place ce dont le quartier a besoin car on y vit. On en est les experts d’usage », précise-t-il.

« Et c’est là que la question « Et toi, tu niches où ? », prend toute son importance », poursuit Benoît Guillet, « elle vient questionner sur l’habitat, le lieu de vie, les conditions dans le quartier. L’idée centrale de ces ateliers consiste en une réappropriation de l’espace public par les habitants, pour les habitants. Pouvoir leur donner une sorte de carte blanche sur leur territoire ». Des ateliers qui contribuent aussi à faire connaître Dravemont ; l’initiative attirant un nombreux public extérieur : « On reçoit des gens de partout : Pessac, Lormont, Cenon, et même Salleboeuf ! », jubile Benoît Guillet qui met aussi en avant deux autres aspects de l’initiative : « Il y a un côté social car on fait société ensemble. Une dynamique et des liens se créent. Et les gens s’amusent en apprenant plein de choses utiles. On est dans un apprentissage didactique ». « Les actions écologiques, c’est aussi, en tant qu’habitant, une volonté de faire parce que les autres ne font pas. Ils parlent, nous, on agit », conclut le coordinateur du conseil.

Forte de son succès (11 ateliers dont 7 exclusivement financés par le conseil citoyen et 300 personnes accueillies), cette initiative reprendra -toujours organisée par le conseil citoyen de Floirac Dravemont- dès début septembre et ce, jusqu’en octobre.

Aquitanis envisageant pour sa part, trois chantiers pour les jeunes afin de végétaliser la façade de la Résidence Blaise-Pascal-Corneille.

Pour tout renseignement sur les prochains ateliers de fabrication d’abris à hérissons ou d’hôtels à insectes ou tout autre activité du conseil citoyen : conseilcitoyen@dravemont.fr

A noter que ces animations sont gratuites et sans réservation.