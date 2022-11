« Faire un prix différencié de l’eau selon l’usage », pour le président de Bordeaux Métropole

@qui! : Pourquoi avoir fait le choix de cette régie de l’eau ?

Alain Anziani : On est parti du constat que l’eau est un bien naturel et public, mais que pour autant, il fallait à la fois aller recueillir l’eau et ensuite la distribuer. Ce qui demande évidemment une économie pour pouvoir le faire. Et finalement la régie était sans doute mieux placée qu’une délégation de service public. La différence dans la délégation de service public (DSP) est que vous avez un concessionnaire, qui pour l’instant est Suez, qui doit évidemment assurer des marges pour rémunérer ses actionnaires. Là, on n’aura pas besoin de rémunérer les actionnaires et donc on y voit cet atout majeur qui est de consacrer tout l’argent de l’eau, à l’eau. Ça c’est le premier point.

Consacrer tout l’argent à l’eau ça veut dire quoi ? On sait qu’il y a des travaux très importants concernant les réseaux et donc il faut aussi y mettre plus d’argent. Aujourd’hui, Suez met une somme qui peut varier autour de 20 millions d’euros et nous on doublera le montant des travaux. Si on double le montant des travaux, il y a un effet qui est majeur, celui d’éviter le gaspillage de l’eau. Il y a un gros problème lorsqu’on assure l’exploitation de l’eau, c’est qu’il y a environ 20 % de l’eau qui se perd dans la terre, le sol, etc. C’est un peu moins ici sur la métropole il faut le reconnaître, mais je crois qu’on peut faire mieux. Pour cela, ça nécessite évidemment davantage de travaux. Le troisième point c’est aussi de faire un prix différencié de l’eau selon l’usage, ce qui est évidemment difficile avec un délégataire.

@! : Quel est le calendrier prévu ? A partir de quand la métropole va gérer elle-même le service de l’eau potable, et combien de salariés travailleront à la régie ?

A.A. : Le passage en régie est prévu pour janvier 2023. En principe, la DSP se terminait le 31 décembre de cette année 2021. On voit bien qu’au 1er janvier 2022, on ne pouvait pas être prêt, car ca veut dire qu’il faut accueillir les salariés de Suez. Ils ont un droit à suivre, évidemment, et donc un droit à venir à la métropole en gardant leur statut de droit privé; ce qui veut quand même dire accueillir 300 personnes. Et puis il faut que l’on renégocie un certain nombre de contrats, entre 150 et 200, sur le traitement de l’eau, sur l’approvisionnement. Il y a un très gros travail de contrat et de recherche. Tout cela ne pouvait pas se faire en une année.

Au total, on aura à peu près 350 personnes qui travailleront sur l’eau. Les 300 salariés de Suez, et environ 50 personnes qui travaillent à la question de l’eau à la métropole.

@! : Qu’est-ce que cela va changer pour les habitants de Bordeaux Métropole ? Est-ce qu’ils verront une différence entre ces deux systèmes de gestion de l’eau?

A.A. : Non ça va être complètement transparent pour eux, ils tourneront toujours le robinet et de l’eau coulera. Mais c’est tout ce qu’ils ne voient pas qui va changer, notamment les travaux sur les canalisations. On espère qu’un jour ils verront un changement lorsqu’ils recevront la facture d’eau, qui sera allégée, en tout cas pour certains. On souhaite, comme je le dis souvent, que le prix de l’eau pour remplir une carafe ne soit pas le même que pour remplir une piscine. Mais je ne peux pas prendre d’engagements précis, parce que tout dépendra des travaux. Si on affecte une grande partie des recettes pour les travaux, évidemment, ça réduit nos marges pour diminuer le prix de l’eau. Ça va dépendre de l’état du réseau et des canalisations. On fera évidemment un audit quand nous serons concessionnaires de tout cela.