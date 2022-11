Écologie, démocratie et solidarité : les grands chantiers de la Mairie de Bègles

« Ce qu’on écrit depuis longtemps est en train d’arriver ». Le Maire de Bègles, Clément Rossignol-Puech, évoque les nombreux rapports rendus sur le réchauffement climatique, à commencer par celui dévoilé le 17 septembre par des chercheurs du CNRS et du Commissariat à l’Énergie Atomique. Ces derniers dressent deux cas de figures, en termes de hausse des températures : l’option optimiste fait état d’une hausse de 2 degrés d’ici 2100 [qui resteraient dans l’objectif de la COP 21 de Paris, en 2015], le pire scénario table sur 7 degrés en moyenne avec, d’ici 2070, une Garonne à sec plusieurs mois.

Après un été caniculaire, durant lequel la métropole bordelaise a connu des records de température de jour (41 degrés) comme de nuit (27 degrés), Clément Rossignol-Puech appelle « à trouver et appliquer les bonnes solutions pour le climat, tout en développant une société plus bienveillante et plus solidaire envers les publics fragiles ». En effet, les évolutions climatiques nécessitent une transformation de l’habitat. Ainsi, le Maire de Bègles annonce que d’ici 2020-2021, « 100 % du patrimoine social de la commune sera rénové et isolé ». De plus, le conseil municipal doit voter le 3 octobre une motion visant la suppression du plastic dans la restauration collective, ce qui serait un première dans la métropole.

Développement de la démocratie participative

« La Démocratie en France ne va pas bien », constate Clément Rossignol-Puech. Avant l’été, la Ville, « qui doit faire autant ou plus, avec moins de moyens » a lancé une consultation auprès de ses administrés, sur la démocratie participative. « Il en est ressorti que 42 % des habitants se disaient prêts à s’investir dans la création et le fonctionnement d’un service public local ». C’est ainsi qu’est née la « Fabrique à Projets » sur la commune, un appel à idées pour les citoyens, qui ont fait 33 propositions entre le 15 mai et le 15 juillet. Parmi elles, 6 ont été sélectionnées et soumises au vote [soit par coupon papier, soit par internet] des citoyens jusqu’au 15 octobre, pour une mise en place en fin d’année 2019 ou début 2020.

Vers un encadrement des loyers ?

« Depuis 2000, les loyers ont augmenté de 60 % sur la métropole, alors que le pouvoir d’achat de 10 % ». Le Maire de Bègles s’appuie sur une étude menée par un observatoire girondin du logement pour expliquer les raisons qui l’ont poussé à demander, par écrit, à Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole, d’expérimenter l’encadrement des loyers. « Sur la commune, 700 dossiers de demande de logement social sont en attente, précise Clément Rossignol-Puech. L’encadrement, c’est la garantie de garder une augmentation raisonnable du montant du loyer, notamment pour les étudiants ». L’élu écologiste affirme d’ailleurs que plusieurs autres Maires métropolitains sont intéressés par l’expérimentation.

La Ville a également créé une charte de l’urbanisme, du fait de l’attractivité de Bègles et sa proximité directe avec le centre-ville de Bordeaux et la Gare Saint-Jean. « Nous subissons la pression de promoteurs immobiliers, éclaire le Maire de Bègles, et cette charte nous permet de réguler l’urbanisme, sans pour autant nous empêcher d’atteindre les objectifs du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole ».

Bidonvilles : pour une collaboration de toutes les collectivités

Le Maire de Bègles était déjà alarmiste en mai. Il récidive : « la situation des squats et bidonvilles de la Métropole est inquiétante. Entre 1000 et 2000 personnes vivent dans ces lieux », regrette Clément Rossignol-Puech. Ce dernier souhaite d’ailleurs organiser une réunion entre la Préfecture, la Métropole, le Département et la Région sur ce sujet. En effet, si la Ville de Bègles s’engage pour l’accès à l’eau dans les squats et le suivi social des habitants par le CCAS, il souhaite « un travail plus coordonné et plus fort avec les services de l’État », qui ne voient pas d’un très bon œil la « Mission Squat » voulue par le groupe écologiste de Bordeaux Métropole. Le Maire de Bègles demande également des solutions pour que les évacuations de squats soient « plus apaisées », et qu’un travail pérenne soit mené pour venir en aide aux habitants des bidonvilles et squats. Si la réunion entre les collectivités et les services de l’État ne se font pas, Clément Rossignol-Puech entend interpeller directement les ministres concernés. « C’est un enjeu national, les solutions doivent être nationales ».