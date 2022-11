Initiative originale du ParcLAB (le laboratoire du parc des Coteaux), le Pâturage Itinérant d’un troupeau de 27 brebis a officiellement été lancé, ce mercredi, au parc Rozin, à Bassens. Une démarche collective rassemblant élus, directeurs de service et jardiniers des quatre villes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac et dont l’objectif est double : assurer un entretien vertueux du parc des Coteaux, espace vert de 400 hectares (dont 60 ha de prairies) et proposer au public une animation écologique. « Durant cinq mois, les brebis participeront à l’entretien des dix parcs qui composent le parc des Coteaux (NDLR : il s’agit des parcs de Beauval, Rozin et Panoramis-Séguinaud à Bassens ; Carriet et Ermitage à Lormont ; Palmer et Cypressat à Cenon ; Sybirol, Castel et Burthe à Floirac). A une époque où les problématiques écologiques nous engagent à faire évoluer nos modes de gestion des espaces verts, ce pâturage itinérant atteste d’une prise de conscience au niveau local. Cet éco-pâturage visant à protéger la biodiversité, la moitié des espèces vivantes étant menacées d’extinction d’ici la fin du siècle. Ce sont ces perspectives alarmantes qui nous poussent à agir dans nos communes, dans tous ces parcs qui sont les poumons verts de la Rive Droite et plus largement de la Métropole », note Jean-Pierre Turon. Des nichoirs à chauves-souris devant également être installés sur le secteur. « La volonté municipale est, par ailleurs, de sanctuariser le Parc Rozin en demandant sa classification comme espace naturel sensible », poursuit-il. Une initiative visant à prévenir le lieu de tout aménagement et ainsi protéger le réservoir de biodiversité qu’il constitue ; ce qui, depuis trois ans, a conduit la municipalité à agrandir le parc afin d’éviter le rachat de parcelles et les éventuelles constructions.

27 brebis, 5 mois, 10 parcs

D’un coût total de 150000€ sur trois ans (50% pour Bordeaux Métropole, 30% pour le Conseil Départemental et 20% pour les quatre communes du GPV Rive Droite), ce projet doit durer cinq mois. Sachant qu’il ne s’agit là que de la première année. « Pour entretenir la totalité de la superficie, il faudrait un troupeau plus important. Ici, ce n’est que le début de l’expérience », précise le Maire de Bassens. Arrivées le 3 mai dernier au parc Beauval pour commencer leur itinérance, les 27 brebis landaises prêtées par le Conservatoire Régional des Races d’Aquitaine devraient atteindre Panoramis le 29 mai ; parc où elles resteront jusqu’au 17 juin inclus. Menées par leur bergère, Rachel Léobet et sa chienne Oyat, elles atteindront l’Oasis de Carriet (Lormont), le 18 juin et participeront à la fête du jardin partagé. A cette occasion, elles seront tondues en prévision des chaleurs estivales. Elles pâtureront les prairies de Carriet haut et bas jusqu’au 25 juin, date à laquelle elles seront emmenées jusqu’au parc de l’Ermitage où elles côtoieront, mais de loin, le troupeau de la ferme des Iris. Le 8 juillet, le petit groupe fera son entrée à Palmer (côté Tranchère) à Cenon, où il restera jusqu’au 6 août. Après un passage à Beausite le 7, il gagnera le parc du Cypressat et ce, jusqu’au 21 août. Enfin, dernière étape de l’itinérance : Floirac, avec un premier site de pâturage au domaine de Sybirol, entre le 22 août et le 2 septembre, puis du 3 au au 9 septembre au parc du Castel, avant de terminer le périple au domaine de la Burthe, du 10 septembre au 10 octobre.