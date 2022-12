Mardi 8 janvier, le maire de Lormont Jean Touzeau présentait ses vœux à ses administrés à l’espace Brassens-Camus. Devant Philippe Madrelle, sénateur de la Gironde, et les Lormontais. Le maire a tout d’abord dressé un bilan de l’année écoulée. La démocratie participative, très développée dans la ville, via les Rencontres Citoyennes était à l’honneur. « Le dialogue existe » entre les habitants et leur maire et « il est précieux » a tenu à rappeler Jean Touzeau, face à l’État parfois « trop distant ».

De nouveaux aménagements à venir

En 2019, Lormont, ville de parcs avec ses 15 hectares de verdure, souhaite accroitre cette image. L’esplanade François Mitterrand sera ainsi transformée durant l’année afin de créer un grand parc qui complètera l’offre verte lormontaise. Au Carriet, 800 logements seront réhabilités, tout comme la copropriété La Boétie. C’est « un travail de fourmi » a évoqué Jean Touzeau, invitant ses administrés à participer à la vie collective, dans une ville où le « contact humain » primera toujours.

Au programme de cette nouvelle année, une offre de transport étendue : la liane 7 qui traverse la ville va bénéficier d’aménagements au niveau du chemin de Lissandre. Cela devrait permettre de gagner « 10 à 15 minutes » selon le maire, sur une ligne de bus qui fait déjà partie « des plus rapides du réseau ». Côté sécurité, un nouveau bureau de police sera installé ce mois-ci, à l’angle des rues Lavergne et des Garrosses. L’arrivée d’une concession BMW au sein de la ville dans les mois à venir permettra enfin de créer une soixantaine d’emplois. Les Lormontais récompensés En outre, ces vœux étaient également l’occasion de remettre les Lauriers d’Or. Avec un lauréat par quartier, ce prix vise à récompenser les citoyens les plus investis dans le développement de la ville. Jean-Claude Moreau, Raoul et Raymonde Rossignol, Cécile Lepironnec, Frédéric Fontaine, Huguette Mat et Véronique Surais Gadja ont ainsi reçu cette distinction pour leurs actions respectives au sein de leurs associations de quartier et de copropriété.