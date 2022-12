Cenon : les vœux humanistes du maire Jean-François Egron

« Il y a nécessité à s’ouvrir vers l’autre » déclare Jean-François Egron. Une règle qui fait écho aux 84 nationalités représentées parmi la population cenonnaise. C’est ainsi que le maire a formulé des vœux remplis d’humanisme pour la nouvelle année qui s’ouvre. Au cœur de son discours, les services publics de la ville salués avec la gendarmerie, les pompiers et les enseignants. Le maire a plus largement mis en avant « ceux qui assurent la sécurité de notre ville ». Aussi, une pensée pour les nombreuses associations qui cohabitent au sein de la Maison des associations, et plus largement pour les sportifs et les entreprises. 2020 est aussi l’occasion de fêter les 10 ans du Rocher de Palmer, complexe de concerts et spectacles, lieu de la cérémonie des vœux, fort de 200 000 visiteurs par an.

Le devoir de réserve induit par les élections municipales de mars a contraint le maire et l’équipe municipale à ne pas effectuer de bilan annuel de leur action. Néanmoins, Jean-François Egron a rappelé les travaux de l’école primaire Gambetta qui démarreront cette année ainsi que les travaux du Haut-Cenon. Ce fut aussi l’occasion pour diffuser un clip promotionnel mettant en avant le dynamisme et les nombreux espaces verts de la ville. Cenon est également dotée de la « Carte Cesam » faisant bénéficier les jeunes de moins de 18 ans de réduction pour les licences sportives. Parmi le public présent, le maire a salué les consuls de Turquie, du Sénégal et d’Algérie avec lesquels la ville entretient des liens étroits. Pour clôturer la cérémonie, de jeunes cenonnais ont fait entendre leurs voix talentueuses en interprétant plusieurs chansons, avant le partage d’un pot de l’amitié.