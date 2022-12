Cenon : le parc du Cypressat obtient le trophée départemental du paysage

C’est donc samedi qu’a eu lieu la remise du trophée départemental du paysage à Cenon pour la réhabilitation du Parc du Cypressat. La troisième édition de ce prix créé en 2017, récompense, également Langon et Gradignan ; communes qui ont réalisé des projets d’aménagements paysagers avec le soutien financier du Département. Une récompense qui « salue les initiatives paysagères exemplaires en Gironde. Tenant compte des atouts territoriaux, des ressources naturelles et des identités paysagères locales, ces démarches innovantes contribuent à améliorer le cadre de vie des Girondines et des Girondins. L’objectif étant de préserver la capacité et la qualité d’accueil, en garantissant l’équilibre écologique et paysager du territoire », précise Jean Touzeau.

Le Cypressat : un écrin de verdure préservé

Moins ludique que Palmer et volontairement peu signalé, le parc du Cypressat acquis en 2000 par la commune, offre un cadre particulièrement préservé où faune et flore sont protégées. La LPO ayant d’ailleurs labellisé le site ; 38 espèces d’oiseaux y étant recensées. D’une superficie de 17 hectares et adapté aux personnes à mobilité réduite, il s’inscrit dans la continuité paysagère des Coteaux et contribue au vaste projet de liaisons douces intercommunales s’étendant de Floirac à Bassens. « En 2013 a été créé le Parc Lab, le laboratoire du parc des Coteaux, un espace de 400 hectares regroupant dix parcs ouverts au public. On a alors décidé de mettre en place une étude pour la création future d’un plan d’entretien et de gestion de cet ensemble. Dès 2017-2018, les premières actions ont commencé (ouverture de clairières, réalisation de nichoirs…). La dernière en date a été la mise en place d’un éco-pâturage grâce à un troupeau itinérant entre Floirac et Bassens », précise, pour sa part, Julien Briton, responsable des espaces verts de la ville de Cenon. Ancien domaine viticole et lieu de villégiature pour la bourgeoisie bordelaise, le Cypressat est aujourd’hui géré et entretenu par la commune.

D’un montant de trois millions d’euros (dont 574 577€ à la charge du Département), ses travaux d’aménagement ont débuté il y a une dizaine d’années. « Tout comme les autres parcs de Coteaux sur les communes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac, il a intégré le réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) locaux. Ce parc est ainsi identifié comme un site naturel d’intérêt paysager sur lequel toutes les mesures prises et tout aménagement devront se faire dans le respect de l’environnement et dans le but de favoriser la biodiversité », précise-t-il.