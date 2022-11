Cenon : Le Marché du Portugal fête sa dixième édition !

Aujourd’hui reconnu comme étant une des manifestations phares de la métropole bordelaise, le Marché Portugais fête, cette année, ses dix ans d’existence ! Véritable préambule aux festivités de l’été, il propose tous les ans de se mettre au diapason de cette culture festive et conviviale qui attire chaque année, un public un peu plus large. Et pour fêter cette première décennie, la municipalité a prévu les choses en grand puisque pas moins d’une centaine de commerçants tous droit venus de onze localités du pays sont attendus. D’Arcos de Valdevez à Paredes de Coura (ville à laquelle est jumelée Cenon) en passant par Ponte de Barca, Ponte de Lima, Obidos, Felgueiras, Bragança, Mirandela ou encore Lamego, nombre d’artisans viendront présenter leurs productions et savoir-faire. C’est ainsi que pastels de nata, fromages, pâtisseries et autres spécialités lusitaniennes attendent le public pour son plus grand plaisir !

Autre point fort de la manifestation, cette dixième édition sera notamment marquée par la venue de deux personnalités : José Luis Carneiro secrétaire d’État aux communautés portugaises et Joao Sobrinho Texeira, secrétaire d’État à la science, Technologie et Enseignement Supérieur. A cette occasion, des opportunités de reprise d’études et/ou de projets universitaires à suivre au Portugal seront présentés aux jeunes ressortissants du pays résidant en France ainsi qu’aux lusso-descendants. Côté économique, des banques, cabinets d’avocats ou encore, des agences immobilières pourront conseiller tous ceux qui, à titre privé ou professionnel, sont intéressés par le Portugal, en leur présentant les opportunités qui s’offrent à eux.

Le Marché du Portugal, c’est du 7 au 9 juin au Domaine du Loret.

Entrée libre

Tout le programme sur : https://www.ville-cenon.fr/16-16-agenda/10749-marche-de-gastronomie-et-d-artisanat-portugais.html