A l’arrêt. C’est la situation dans laquelle se trouve le réseau de tramway de la métropole bordelaise. C’est le cas depuis, lundi 3 décembre à 19h15. Ce qui a bien évidemment rendu difficile les déplacements et la circulation des voitures aussi bien en centre ville qu’en périphérie. Tout cela est dû à une panne informatique géante. « Concrètement les conducteurs de tramway conduisaienit à l’aveugle. Il n’y avait plus de communication possible entre le poste de commande centralisé et les conducteurs. Les trams n’étaient plus visibles. Il n’y avait plus de signalisation, plus aucune supervision de l’alimentation du réseau. Voilà pourquoi il a fallu arrêter complètement l’exploitation du réseau », explique Hervé Lefèvre, directeur général de Kéolis, l’exploitant du réseau de tramway dans la Métropole.

Le tram ne circule plus mais des bus de substitution ont été mis en route avec une fréquence de tous les quarts d’heure. Une panne qui a également un impact sur le réseau du bus. Les véhicules ont été prélevés sur les lianes, donc il y a moins de dessertes à prévoir sur ces lignes également. « Il n’y a plus un bus au dépôt, confie Christophe Duprat, vice-président de la Bordeaux Métropole en charge des transports. Je suis allé au PC de Kéolis, ce matin, certaines équipes et techniciens n’ont pas dormi de la nuit pour tout remettre en marche. »

Une reprise progressive

Quant à la panne, elle a été identifiée vers 3 heures du matin par les équipes techniques sur le pied de guerre durant toute la nuit. « Il a fallu reprogrammer et restabiliser le réseaux vers 5 heures du matin. Relancer un tel système d’exploitation ça prend du temps. Il faut le faire progressivement car vous imaginez bien qu’il tourne 24h/24 et qu’il y a énormément d’informations à reprogrammer. » C’est un boîtier de jonction fibre optique qui est défaillant. La pièce sera changée dans la semaine. En attendant, Kéolis relance peu à peu les tramways. Tout d’abord il a fallut effectuer des premiers essais sur la ligne A, entre Galin vers Buttinière. « Si tout se passe bien, la reprise devrait se faire progressivement sur l’ensemble du réseau. » Un retour à la normale est espéré du côté de Kéolis d’ici le début d’après-midi. « C ette panne est informatique, elle n’est pas liée à l’usure du réseau. » conclut Hervé Lefèvre.

” Au mauvais moment”