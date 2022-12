« Tout ceci a du sens, pour ce quartier ». Pour Jean Touzeau, maire de Lormont et Vice-président de Bordeaux Métropole, ce nouvel écrin pour les services aussi bien de la Ville que de la Métropole est inscrit dans la continuité de la revalorisation de Carriet. En effet, après l’arrivée du tram et le déplacement de l’école du quartier, la présence des services publics dans ce quartier Lormontais est indispensable. « Carriet compte 99 % de logements sociaux, poursuit Jean Touzeau. C’est un geste fort fait par la Métropole que de se rapprocher des habitants de cette rive droite, qui a besoin que des choses se mettent en place, en termes d’économie, d’emploi, de logement et de mobilités ».





Vers une OIM rive droite ?

Pour le Président de Bordeaux Métropole, Patrick Bobet, « la rive droite bouge, et Bordeaux-Métropole s’en occupe ». En effet, pour celui qui reconnaît mal connaître la rive droite, ce pôle est symbolique du développement de l’est bordelais. « Ce pôle territorial a deux objectifs, à mes yeux, reprend Patrick Bobet. Le premier est l’extension et la mutualisation des services de la Ville et de la Métropole, notamment en termes de compétence et de qualité des services publics locaux ». Quant au second objectif, le Président de Bordeaux-Métropole évoque la nécessité de répondre aux attentes des salariés de l’immeuble pour ce qui est de l’outil de travail.



Après la prise de parole du Maire de Lormont, Patrick Bobet fait un semblant de réponse aux besoins de la rive droite évoqués plus haut par Jean Touzeau : « je vais vous faire part d’une idée que j’ai depuis quelque temps maintenant. J’en profite que la majorité des maires de la rive droite soient présents pour vous faire une proposition : pourquoi ne pas développer une OIM rive droite ? Ce serait une bonne manière de la développer un peu plus ». En effet, la Métropole compte déjà plusieurs Organisations d’Intérêt Métropolitain – de grands projets structurants territoriaux – à l’image d’Aéroparc à Mérignac et Inno Campus à Pessac. Le Président de Bordeaux Métropole laisse ainsi le soin aux élus de réfléchir à un projet structurant pour la rive droite, convaincu que « de beaux challenges sont à relever ».