C’est parti pour quatre jours de fête au bord de la Garonne, Bordeaux Fête le Fleuve est lancé ! Ce jeudi 20 juin à midi, Nicolas Florian, maire de Bordeaux accompagné de ses compères, Stéphan Delaux en tête et de la sénatrice Nathalie Delattre, a inauguré le festival. Au travers d’une balade, le maire est allé à la rencontre des acteurs de cette 11ème édition. Entre photo et serrage de mains, rencontres insolites, notamment avec Jean-Jacques Savin, 1er homme à avoir traversé l’Atlantique à bord d’un tonneau en avril dernier. Un exploit souligné et félicité par Nicolas Florian qui annonce « soutenir le retraité girondin de 72 ans dans ses futurs projets ». Après une longue marche dans les allées, Nicolas Florian a officiellement ouvert la Fête du fleuve avec un discours plein de fierté et de reconnaissance : « Je suis heureux d’accueillir cette fête du fleuve, pleine de convivialité, de festivités et c’est aussi ça Bordeaux ! Un évènement identitaire de la ville qui transmet notre culture, notre patrimoine ». Aussi, le nouveau maire a tenu à souligner le rôle de son prédécesseur, Alain Juppé, qui lui-même en 1999 a mis en place cette fête qualifiée de “coup de génie ». Par la suite, le cœur de la marine est venu animer la foule présente en nombre.

Cette année, la Fête du fleuve marquera également l’ouverture de la Saison Culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 ». A cette occasion, de nombreuses expositions, d’œuvres sont proposées le long des quais. Un cabinet de lecture a été installé près du quai des Chartrons, une cabane ouverte à tous qui réunit une somme des œuvres littéraires autour de la Liberté. « Un espace d’échange, d’entraide » pour Nicolas Florian qui a rappelé le principal objectif de son mandat « lutter contre l’isolement social » avec des animations telle que cette fête du fleuve « favorisant les rencontres et la réunion du peuple girondin »

Afin de clôturer cette inauguration, le maire a tenu a saluer toutes les cabanes présentes sur les allées pour finir son trajet au coté d’une dégustation de vin blanc. Car oui, effectivement cette année le vin blanc est à l’honneur. Invitées surprises pour les 20 ans, 70 entreprises viticultrices sont venues faire goûter et connaitre leurs secs ou crémants. « Montrant notre formidable patrimoine, c’est logique que le vin, même blanc, inscrit dans l’histoire de bordeaux, soit au rendez-vous ! »

Puis, accueillant les deux plus grands voiliers du monde (4192 mètres carrés de voile, des mâts de plus de 50 mètres de haut, 200 marins…) et de nombreux acteurs étrangers, Bordeaux « découvre le monde qui vient à elle ». Mais la fête du fleuve ce sont aussi des concerts gratuits, des cabanes gastronomiques, des expositions, du vins blanc, deux spectacles pyrotechniques sur la Garonne, soit un programme riche qui régalera petits et grands, auquel la saison Liberté ! apportera sa créativité avec des installations artistiques, un parcours-dégustation ou encore de multiples expositions. Rendez-vous donc du 20 au 23 juin afin de fêter la Garonne, « haut personnage girondin »

La fête du fleuve du 20 au 23 juin 2019