« C’était une opération à risques car ce n’était pas évident qu’elle intéresse nos concitoyens. Au final, c’est une belle réussite ! » En ce vendredi 14 décembre, Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole se dit satisfait de la participation des métropolitains à cette grande concertation #BM2050. Pour le Sérious Game, 15 500 joueurs ont été recensés et 125 827 visites ont été comptabilisées. Entre le marathon des pitcheurs, le 1er hackathon, les expositions, les conférences et le Sérious Game, « nous avons réussi à toucher entre 40 et 50 000 personnes », précise Michèle Laruë-Charlus, cheffe de mission. « Ces participations citoyennes ont mis en lumière l’appétit d’avenir qu’éprouve nos concitoyens. Ils ont envie d’avancer ! », ajoute Jacques Mangon, vice-président de Bordeaux Métropole.



Construire un esprit critiqueMais, par cette concertation, « l’idée n’est pas de bâtir un programme électoral mais bel et bien de travailler à la perspective 2050, souligne Alain Juppé. Cette consultation citoyenne menée depuis plusieurs mois permet de réfléchir à l’avenir et doit construire l’esprit critique. Par exemple, nous savons que d’ici quelques années, les voitures autonomes fleuriront un peu partout dans nos villes. Nous nous devons de penser à l’aménagement urbain afin d’accueillir au mieux ces nouveaux véhicules. Sans doute donc devrons-nous faire des trous dans la chaussée à Bordeaux afin d’équiper la ville pour recevoir ces nouveaux modes de transport ! »

7 conférences… de grands témoinsThierry Bolloré, Guillaume Pépy, Anne-Marie Idrac, Cédric Villani, Jean-Michel Blanquer, Raphaël Enthoven… « Des personnalités de grande qualité » sont invitées à témoigner et à débattre autour de thématiques diverses du 15 janvier au 14 mars lors de sept « grandes » conférences afin de s’exprimer sur le futur de la Métropole.

Ainsi, le vendredi 18 janvier à 18 h 00, à la CCI de Gironde, à Bordeaux le thème « Fonctions du quotidien (se nourrir, se soigner, consommer) » sera abordé par Emmanuel Grenier, président directeur général de Cdiscount, Nicolas Nova, chercheur et professeur, Antoine Picon, ingénieur, architecte et docteur en histoire, Joël de Rosnay, directeur de la prospective et l’évaluation de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette et Alain Juppé.

Le vendredi 25 janvier à 18 h 00, à Sciences Po Bordeaux, Olivier Bouba-Olga, Professeur des Universités en Aménagement de l’Espace et de l’Urbanisme, Hervé Le Treut, notamment membre de l’Académie des Sciences, Philippe Madec, architecte et urbaniste, Philippe Wahl, Président directeur général du groupe La Poste et Alain Juppé débattront autour de l’ « Aménagement du territoire et du Climat ».

Le vendredi 1er février à 18 h 00, au Carré Colonnes, à Saint-Médard-en-Jalles, la « Mobilité » sera au cœur des discussions entre Thierry Bolloré, directeur général adjoint du groupe Renault, Alain Charmeau, président de l’entreprise Arianegroup, Anne-Marie Idrac, ancienne Secrétaire d’Etat aux Transports et au Commerce extérieur, Guillaume Pépy, président du Directoire de SNCF et Alain Juppé.

Le vendredi 8 février à 18 h 00, au Rocher de Palmer, à Cenon, « L’Intelligence artificielle » sera discuté par Laurence Devillers, spécialiste des interactions homme-machine, Camille Morvan, fondatrice et PDG de Goshaba, Cédric Villani, mathématicien et député de l’Essonne et Alain Juppé.

Le vendredi 15 février à 18 h 00, à Kedge Business School, à Talence, Ariane Khaida, directrice générale de Duclot, Denis Pennel, directeur général de la World Employment Confederation, Pascal Rigo, fondateur de La P’tite Boulangerie, Michel Sarrat, PDG de l’entreprise GT Location et Alain Juppé échangeront autour de l’« Emploi et le Travail ».

Le vendredi 8 mars à 18 h 00, à la salle des fêtes du Grand-Parc, à Bordeaux, « Solidarité, Migrations, Valeurs » sera débattu par Raphaël Enthoven, philosophe, Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique France, Renaud Girard, journaliste, François Héran, sociologue, anthropologue et Alain Juppé.

Enfin, la dernière conférence qui se tiendra le vendredi 15 mars à 18 h 00, à l’IJBA, à Bordeaux portera sur « Culture et Liberté ». Présents sur scène pour en débattre : Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale, Diana Filippova, co-fondatrice de OuiShare, Patrice Franceschi, aventurier et écrivain, Judith Grumbach, réalisatrice et Alain Juppé.

Chacun de ces débats sera animé par la rédaction de We Demain. Aussi, en marge de ces rendez-vous, 36 rencontres dites « intermédiaires » se tiendront dont une journée spéciale consacrée aux maires, le 25 janvier à Sciences Po Bordeaux.

Enfin, le final de cette grande concertation #BM2050 aura lieu le 29 mars, de 9 h 00 à 23 h 00, au sein du Hangar 14, à Bordeaux. Un compte-rendu de cette mission sera donné et fera émerger le scenario ou les scenarii pour 2050. Egalement, les enfants des écoles de la Métropole ayant participé à cette opération recevront un prix récompensant leur engagement.

