Baisse de la consommation d’eau des citoyens de la Métropole bordelaise !

Depuis quelques années, nous voyons fleurir un peu partout sur nos écrans des campagnes de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage de l’eau. Des campagnes qui ont l’air de porter leurs fruits puisqu’à Bordeaux et dans la Métropole, la consommation d’eau a diminué de 10 litres par jour et par habitant passant de 162 litres à 152 litres, entre 2009 et 2018. Plusieurs facteurs expliquent cette situation optimiste. « Les industriels sont de plus en plus attentifs à leur consommation. Ils mettent en place de nouveaux process, ils recyclent l’eau. Du côté des collectivités, même constat. Elles sont plus vigilantes et plus innovantes pour leurs espaces verts notamment. Enfin, concernant les particuliers, les appareils électroménagers sont moins gourmands en eau et la prise de conscience citoyenne gagne du terrain », justifie Nicolas Gendreau, directeur de l’eau à Bordeaux Métropole. Cette baisse de la consommation a, ainsi, pu absorber la croissance de la population urbaine (+ 65 601 en 10 ans) et a permis l’économie de prélèvement dans les ressources de 2,7 millions de m3/an.



L’innovation au service de la ressource en eau

Aussi, dans le même temps, le service de L’Eau Bordeaux Métropole a mis en place un nouveau dispositif pour colmater efficacement les fuites d’eau dans le réseau et, ainsi, lutter contre le gaspillage. Dans cet esprit, 126 débitmètres ont été posés pour mesurer l’eau « et tout spécialement la nuit car moins d’activité et donc une meilleure visibilité de la fuite », précise Max Dubanchet, responsable énergie et performance hydraulique chez Suez. Plus de 2 700 km de réseau ont été mis sous modulation / régulation de pression pour affiner les recherches. Aussi, 1 000 capteurs acoustiques fixes ont été positionnés en 2011 pour ausculter 650 km de réseau et en 2016, 600 capteurs acoustiques mobiles ont été placés pour étudier 200 km de réseau. Chaque année, ce ne sont pas moins de 1 800 km qui passent au crible par une équipe de sept agents. Enfin, « 16 000 compteurs télérelevés permettent à l’équipe de ne pas se déplacer pour rien en cas d’une augmentation soudaine de la consommation d’eau qui peut être due à la consommation de particulier et non à une fuite », tient à ajouter Max Dubanchet.



Focus sur le réservoir Paulin

Inauguré le 15 août 1857 par Napoléon III, le réservoir d’eau de la rue Paulin à Bordeaux abrite 13 000 m3 d’eau pour une surface au sol de 6 500 m2. Ce réservoir est alimenté par un aqueduc long de 12 km qui débite 1 000 m3/h. L’eau provient des sources du Thil, à Saint-Médard-en-Jalles et sert à alimenter le réseau de Bordeaux centre. C’est une véritable pièce maîtresse du réseau d’eau potable qui permet à un tiers des Bordelais de disposer chaque jour de l’eau potable 24h/24. Il fut le premier site à distribuer de l’eau à une dizaine de fontaines publiques bordelaises le long des quais. Ses voûtes de brique sont soutenues par 706 colonnettes de fonte qui reposent sur des socles de pierre. Il est enterré pour permettre de pallier les différences de débit entre l’écoulement constant de l’aqueduc et les variations de la consommation. Ce lieu historique est ouvert au public une fois par an, au moment des Journées Européennes du Patrimoine et il est indispensable de réserver sa place au préalable car seules dix personnes à la fois peuvent y accéder !