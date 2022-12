« J’ai toujours été attirée par le papier, se souvient Jennifer Bayart, l’une des deux gérantes de la boutique « Le Goût du papier », située rue du Palais Gallien à Bordeaux. « Depuis toute petite, j’ai toujours avec moi un carnet sur lequel j’écris tout ce qui me passe par la tête ». Graphiste de formation, cette jeune femme de 39 ans a travaillé pendant plus de 10 ans à la conception de faire-part de mariage. Mais au fil des années la lassitude a eu raison d’elle. « Aussi, le fait de travailler seule chez moi commençait à me peser ».

En 2013, elle fait la connaissance de Mélanie Cartier, 36 ans, également graphiste et créatrice, au sein d’un réseau d’entraide féminin « Mes Bonnes copines ». « Immédiatement ça matche entre nous », confie-t-elle. Mais ce n’est qu’en août 2016 qu’elles se revoient. « C’est, assises autour d’une bonne glace, se souvient Mélanie Cartier, que Jennifer m’a alors parlé de son projet de monter une boutique dédiée au papier. Cette idée m’a tout de suite inspirée ! » Ainsi, ces dernières sont parties de leur passion commune pour le papier afin de créer un univers autour de cette thématique. Bijoux, montres et vases en papier !« Le papier est un support formidable pour exprimer son côté créatif », renchérit Jennifer. En effet, à peine le pied franchi dans leur boutique le visiteur est aspiré dans un monde de couleurs, de variétés et de créations. Tout l’univers du papier – qu’il soit rouge, jaune, orange ; de soie, crépon, lavable ; japonais, italien, népalais ; ou encore simple support d’écriture, outil de création pour bijoux, vase, montre et objets décoratifs – s’offre à lui. Les fournisseurs de papier sont allemands, espagnols ou français. « Nous restons fidèles à nos valeurs en nous assurant de la provenance des matières premières. » Et cet univers, aujourd’hui, ces deux jeunes femmes le souhaitent créateur de lien. » Ainsi, tous les mois, des expositions sont érigées au sein de cette boutique, des vernissages sont organisés, des événements nocturnes sont proposés, des ateliers en tout genre sont également mis sur pied et des anniversaires où se mêlent fantaisie, ludisme et innovation sont préparés.

Prochain challenge pour ces créatrices « réaliser tout l’univers du mariage en papier, du faire-part à la décoration de table en passant par les accessoires pour les mariés ! »